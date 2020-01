Inseguridad no se resuelve con marchas ni cerrando calles, le aclaran al PRD

El problema de la inseguridad se presenta en todo el país y no es privativo de Veracruz, por lo que no se resuelve con marchas o el cierre de calles, avenidas o el Centro Histórico de Xalapa, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la capital, Octavio Jiménez Silva.



Ante la marcha que realizaron perredistas en la ciudad este martes contra la inseguridad, se dijo respetuoso de la libertad de expresión de todos los sectores, sin embargo, asentó que se debe respetar el Estado de Derecho y con ello, el libre tránsito de la población.



“Hay inseguridad a nivel nacional, eso es un hecho; aquí es el diálogo y el acercamiento, ver las necesidades, si existe alguna situación complicada de inseguridad y creo que, así como se atiende al sector empresarial, atiende a la ciudadanía. El cerrar una calle colapsa todo”, apuntó.



Y es que dijo que el cerrar el tráfico, así como las calles y el acceso al centro histórico de la ciudad, genera pérdidas para los comercios que enfrenta crisis por la situación económica, a lo que se suman estas acciones que dificultan aún más el aumento de las ventas.



“El sector empresarial pide que se respete el Estado de Derecho, respetar el libre tránsito, eso nos afecta considerablemente a la economía de los comercios del centro histórico, de por sí ha tenido situaciones complicadas en sus ventas y aunado a esto, un cierre colapsa tanto la vialidad, como las ventas de los comerciantes del centro histórico”, expuso.



Por lo anterior, el representante empresarial asentó que es a través del diálogo como se deben promover y plantear acciones con la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar la situación.



“Definitivamente, nosotros siempre hemos solicitado que no se cierre el centro histórico, pueden expresarse, hacer algún manifiesto, pero respetando el libre tránsito”, finalizó Octavio Jiménez Silva.