El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor y el director de Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado, Bartolo Avendaño Borromeo, reiteraron que la vacuna contra el COVID-19 de la Farmacéutica Cansino Biologics (unidosis) es altamente eficiente y eficaz. El titular de la Secretaría de Educacion de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, les reconoció por su labor.Y es que, Escobar García les presentó la inquietud de los trabajadores del sector educativo que fueron inmunizados con este biológico, a lo que dichas autoridades sanitarias insistieron que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha indicado que se requiera de una segunda aplicación.Los doctores sustentaron sus aseveraciones en evidencias científicas nacionales e internacionales, que indican que todas las vacunas autorizadas en México, entre ellas la Cansino, sí brindan protección contra el SARS-CoV-2.Quienes fueron inoculados con ésta, manifestaron una vez más, sí generaron anticuerpos y memoria celular contra dicho virus, lo que disminuye y protege contra la enfermedad grave, incluso, la muerte.Ramos Alor expuso durante una conferencia ofrecida la noche de este viernes, que las personas ya vacunadas que contrajeron COVID-19 y murieron, se debió principalmente a las comorbilidades que padecían.Tras la participación de los funcionarios de la SS, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, reconoció a las autoridades que manejan el Plan Nacional de Vacunación por priorizar a los docentes en la inmunización contra el Coronavirus, por la necesidad de regresar a clases presenciales.En ese sentido, comentó que hasta el momento no hay brotes de contagio entre los trabajadores del magisterio, con los que mantiene una constante comunicación, así como con las autoridades sanitarias."Coincido completamente en que la vacunación no debe tratarse de marcas, sino de eficacia y protección para la salud y la vida", expuso en su participación.Zenyazen Escobar llamó a los profesores y demás trabajadores del sector educativo a no bajar la guardia y seguir manteniendo los protocolos sanitarios, invitando a los que aún no se han vacunado a que aprovechen las jornadas destinadas a los "rezagados".