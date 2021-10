Insta AMLO a atender a quienes reclaman no haber sido incluidos en censo

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, definió como satisfactorio que se avance en la entrega de apoyos a damnificados por el huracán Grace, ya que en 40 días se ha logrado una atención integral. No obstante, solicitó a las autoridades que continúen rectificando si aún faltan personas por censar ya que aún hay reclamos por ello.Durante la reunión de Seguimiento de Afectados del Huracán Grace, desde la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas en el municipio de Huayacocotla, el Presidente refirió que una atención así de pronta no sucedía antes, lo que muestra la diferencia entre los gobiernos neoliberales y el gobierno de la transformación.De esta manera, sostuvo la importancia de que integrantes del Gobierno Federal evalúen las zonas y lo informen, aunque lamentó que no se pudiera hacer de manera pública en la plaza.López Obrador destacó que los tres órdenes de gobierno han actuado de manera coordinada para atender la primera etapa de auxilio, donde se unieron la Marina, la SEDENA y otras fuerzas del orden, puesto que en la primera etapa la prioridad era salvar vidas, proteger a la gente, entregar las primeras despensas y establecer comunicación luego del paso del meteoro.En la segunda parte, expuso, antes se entregaban de manera desordenada los apoyos y existía el “famoso FONDEN”, el cual definió como un barril sin fondo que aprovechaban los políticos, funcionarios y los dirigentes de organizaciones sociales para hacer “su agosto”, ya que compraban a precios elevados los enseres y despensas y como había declaratoria de emergencia, “había manga ancha” para comprar a proveedores preferidos y predilectos en la Secretaría de Gobierno.“Hay historias sobre eso, que se dedicaban a venderle al gobierno catres, láminas, despensas y cobertores, eso ya no funciona”, puntualizó.Ahora, comentó, se hizo el censo pueblo por pueblo, casa por casa y se enumeró los afectados y el tipo de ayuda que se les entregaría sin intermediarios, porque no llegaban los apoyos a los damnificadosEn este punto, el Presidente felicitó a los integrantes del Bienestar ya que en poco tiempo lograron censar en Veracruz, Puebla e Hidalgo a los damnificados.No obstante, aceptó que aún hay inconformidad por esta situación, de manera que instó a atender a todos, “porque hay quienes dicen que no fueron tomados en cuenta, hay que atenderlos”.De igual manera, explicó que este método es muy apegado a la realidad, por lo que quienes no sufrieron afectaciones no se les inscribirá para la entrega de apoyos.Es así que el titular del Ejecutivo federal pidió a la población ser honestos, para que reciban la ayuda quienes en verdad lo necesitan.“Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos, eso hay que hacerlo a un lado , pero por lo general es que había la mala costumbre de entregar a diestra y siniestras a las organizaciones pero ahora ya no es de esa manera”, sostuvo el presidente de la república.Con este censo, refirió, en 40 días ya se están entregando los apoyos, mientas que en otros tiempos aún estarían haciendo los oficios de autorización.En este sentido, adelantó que también se hará otra labor casa por casa, para ver si les está llegando el recurso y apoyos a los damnificados.Sobre la entrega de enceres domésticos, pidió paciencia al explicar que hay un problema estructural que no es solo de Mexico, si no del mundo, por la crisis de de producción de electrodomésticos.Incluso, ejemplificó que en Estados Unidos, si se quiere comprar un refrigerador, tarda de 3 o hasta 6 meses para que se los entreguen.“Pero se va a concluir la entrega directa atraves de la Secretaría de la Defensa Nacional”, prometió.