Insta AMLO a FGR y FGE informar sobre denuncias contra los Yunes

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGR) deberían de dar a conocer si existen investigaciones en contra de presuntos desvíos perpetrados en la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como por otros delitos de los que están acusados sus hijos, Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez.Esto lo afirmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.“Yo creo que están escuchando en las fiscalías, tanto en Veracruz como en la Fiscalía General de la República. Es posible, si así lo determinan, porque son autónomos, que den a conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y por qué no se les ha dado curso. Que informen, eso es lo que podemos hacer”, señaló.Lo anterior al ser cuestionado sobre políticos “intocables” en Veracruz y las denuncias penales interpuestas en contra de integrantes de la familia Yunes, las cuales no han avanzado.Una reportera señaló que hay denuncias en contra del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, por coaccionar a trabajadores para votar en el pasado proceso electoral con la amenaza de perder el empleo; así como otra denuncia por la supuesta falsificación de documentos para que Miguel Ángel Yunes Márquez pudiese competir por la presidencia municipal de Veracruz.Igualmente, la comunicadora mencionó la investigación en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de enriquecimiento ilícito en su paso como titular del ISSSTE; así como las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por presuntos desvíos en los ejercicios 2017 y 2018, incluyendo la compra de cámaras de videovigilancia que no funcionaron.López Obrador dijo que tiene información sobre estos señalamientos contra integrantes de la familia Yunes. Sin embargo, las instancias competentes para proceder son la FGR y la FGE. Sin embargo, el Presidente pidió que, en caso de no haber elementos, que no se fabriquen delitos, aunque se trate de integrantes de la oposición.“Sí, tengo información, pero no puedo yo meterme; no me corresponde. La Fiscalía es independiente, es autónoma.“¿A quién le corresponde?, al Fiscal. Él es el que tiene esta responsabilidad, si hay elementos. Porque si no existen elementos no se pueden fabricar delitos, aunque sean adversarios, eso no. No mentir, no robar, no traicionar”.López Obrador añadió que no se puede gobernar sin autoridad moral y no se puede gobernar con un doble discurso.“Esa es la característica predominante en el comportamiento de los conservadores, son muy hipócritas, tienen un doble discurso, una doble moral; esa es su doctrina, la hipocresía, por eso no les va bien."Es una oposición conservadora moralmente derrotada; lo dije desde hace algún tiempo. Pero antes, mucho antes, lo había dicho el mejor presidente de México Benito Juárez, en una ocasión dijo que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.Al respecto, nuevamente criticó al coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, por acusar irregularidades en la contratación de personal médico de Cuba y señala que carecían de título profesional; también por la investigación que se popularizó en redes sociales como “Longaniza Gate”.“Todos los días cuando no es una cosa es otra; de allá de Veracruz el Senador o diputado que hace la denuncia sobre los médicos de Cuba sin ningún fundamento. Antes había dado a conocer que aquí consumimos, en el Gobierno, en la Presidencia, no sé cuánto de comida, no sé qué dijo que eran no sé cuántos kilos de un alimento que, pues en mi caso, no me gusta tanto.“O sea, es buen alimento, pero a mí me gusta más la butifarra, pero (hizo) la gran nota”, ironizó el Presidente.