Insta PC a no subir al Pico o Cofre; hay riesgo por Frente Frío 19

Debido a las condiciones de nieblas, neblinas, frío y heladas en las partes altas de Veracruz, la Secretaría de Protección Civil (PC) recomendó a la población no ascender ni al Pico de Orizaba ni al Cofre de Perote.Al dar conferencia de prensa semanal desde la Secretaría de Protección Civil, el Subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional, Federico Acevedo Rosas refirió que los modelos de previsión no confirman, por el momento, un evento de “nevada” en las faldas de ambas montañas.Por lo tanto, exhortó a las familias veracruzanas en asueto por las fiestas de fin de año a no “buscar la nieve” tanto en el Cofre como en el Pico.Refirió que durante este fin de semana se proyectan noches y madrugadas con bajas y muy bajas temperaturas y por lo anterior, aumenta el riesgo para “cencellada” y heladas en localidades de montaña.A los usuarios de la Carretera Costera 180, Acevedo Rosas exhortó a transitar con precaución sobre todo por el riesgo de baja visibilidad por arena y ventisca y caída de ramas por las rachas de “norte” de más de 100 kilómetros por hora.Se prevén para este sábado madrugadas con temperaturas cercanas a los 4 grados Celsius en Perote; de 6 grados en Pánuco, de 8 grados en Tuxpan, de 10 grados en Xalapa y 12 grados en Orizaba, con pocos cambios durante domingo y lunes.Tras el ingreso del Frente Frío 19 al litoral del Golfo durante la noche y madrugada de este viernes, durante sábado, domingo e incluso lunes continuará el riesgo por frío, lluvias y sobre todo, viento “enrachado”.Asimismo, Acevedo Rosas advirtió por el peligro para la navegación mayor y menor por oleaje de entre los 3 y 6 metros en la costa central.Además, con corte a las 10:00 horas, la estación de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA-VER) registró una racha de 99 kilómetros por hora, siendo la más alta asociada al evento de “norte”.Las lluvias aumentarán durante sábado y domingo y con mayor intensidad en la zona sur de más de 110 litros por metro cuadrado.