Insta Presidente de JUCOPO a Arquidiócesis a dejar elección de Fiscal al Congreso

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseveró que el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, debe dedicarse al cuidado y orientación de sus feligreses en lugar de calificar el trabajo legislativo.



Durante entrevista, el Legislador se refirió a las declaraciones sobre el procedimiento para elegir Fiscal General del Estado, del que el vocero católico ha sido crítico.



“Resultan ociosas cuando la Constitución Política, en su artículo 130, establece el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, por lo que debería tener claro que los ministros de culto no deben asociarse con fines políticos”, dijo.



En este sentido, recomendó a Suazo Reyes que se dedique a cuidar a los feligreses y a dar la palabra (de Dios); “que a nosotros los legisladores nos deje las situaciones políticas del Estado; estamos trabajando en eso, en lo que la Constitución nos permite”, subrayó.



Y es que Suazo Reyes cuestionó el procedimiento legislativo para elegir al próximo Fiscal de Veracruz, toda vez que fue la JUCOPO y no la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso quien emitió la convocatoria.



“Por eso le digo a Suazo, tiene que dedicarse a los asuntos de su religión, porque si lo desconoce, aprovecho para explicárselo”.



Al respecto, Gómez Cazarín refirió que el Pleno de 50 diputados aprobó en una sesión ordinaria que la Junta de Coordinación Política fuera la que hiciera la convocatoria, ya que si se está llamando a un nuevo Fiscal es porque el que se fue no renunció, fue separado.



Luego de la explicación, el diputado morenista insistió en que el vocero de la Arquidiócesis desconoce el tema y cuando eso ocurre, es mejor no opinar.