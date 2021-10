Instalarán en el Parque Juárez muestra de altares de distintas regiones del Estado

Este sábado 23 de octubre en la Plaza Lerdo de la Capital del Estado, se hará un homenaje a un grupo étnico con la colocación de un catrín y una catrina de la región del Totonacapan, como parte de los festejos de la temporada de Todos Santos, impulsadas a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz.El titular de la dependencia, Eric Cisneros Burgos, quien este viernes por la noche inauguró muestra de altares con la exposición de una ofrenda afro en honor a los afrodecendientes, mismo que incluye una entrada al Mictlán, dijo que este es un homenaje a los hermanos indígenas.De igual modo, expresó que este fin de semana se iniciará con la colocación de más de 25 altares en el parque Juárez, los cuales serán de todas las regiones de Veracruz.“Vendrán desde Huayacocotla, Tempoal; de la baja y alta Huasteca, hasta la región Olmeca, pasando por las Altas Montañas y el Totonacapan, porque no queremos solamente presumir nuestro origen y tradiciones, sino compartirlas con el resto de los veracruzanos, integrarnos plenamente como veracruzanos y si lo hacemos podemos ser competitivos con otros estados e inclusive con otras regiones”, asentó Cisneros Burgos.Refirió que, aunque es un solo Veracruz, este está compuesto por cosmovisiones distintas en el tema de adoración a los muertos.Al respecto, Cisneros Burgos expuso que el altar afro colocando afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobierno, en honor a la raza negra, tiene integrados otros elementos que parecieran extraños, pero forman parte de la cultura afrodescendiente.El objetivo de colocar este altar, dijo, es que la discriminación no llegue a nadie, ni por condición económica, física, social, de creencias, “pero menos de color, entonces hoy estamos integrando a todos los veracruzanos, con respeto, dignidad; como decía Morelos, iguales ante la ley, la justicia y ante los derechos”.Para finalizar invitó a la población en general a disfrutar de las actividades del programa “Mágico Veracruz” Me llena de Orgullo en su Segunda Edición, con un programa muy diverso de las próximas festividades de Día de Muertos.Estas inician el 30 de octubre con el Son Huasteco Trovarpa acompañando la inauguración en la capital del Estado, donde también habrá recorridos, presentación de altares, obras de teatro y cortometrajes, así como Danzón de Catrinas; eventos que se llevarán a cabo en la Plaza Lerdo, parque Juárez y la Quinta de las Rosas.