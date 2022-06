Instituto de la Mujer de Xalapa ha atendido en lo que va del año a mil 700 usuarias

En lo que va del año, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) ha canalizado al refugio a una víctima de violencia intrafamiliar, luego de prestarle el apoyo jurídico y psicológico que requería al momento de denunciar la situación que atravesaba.Así lo dio a conocer su titular, Zaira del Toro Olivares, quien detalló que la usuaria no tenía hijos y fue remitida al refugio municipal, al que reconoció por el trabajo que ha hecho para proteger la vida de las mujeres en situación de riesgo o que no cuentan con una red de apoyo."Al momento, en esta administración hemos vinculado a un refugio, que es el municipal, que fue el que nos brindó todas las facilidades para poder atenderla; una usuaria nada más ha estado en esta situación. No tenía hijos menores de edad", precisó.Del Toro Olivares apuntó que no nada más las canalizan a los refugios, también a instancias como la Defensoría Pública, o a otros Institutos Municipales de las Mujeres, pues han recibido casos de posibles víctimas que viven en otras demarcaciones."Se les canaliza con las titulares de los institutos, con el DIF, con la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños y Trata de personas; y es como le hemos dado la atención a todas nuestras usuarias", destacó.Indicó que conforme a los reportes que presenta el Departamento de Atención a la Violencia, conformado por las psicólogas y abogadas que dan la atención de manera presencial y también a través de la Línea Violeta que recibe las llamadas las 24 horas del día y los 365 días del año; la incidencia de la violencia intrafamiliar sigue presentándose."La pandemia de COVID-19 ha generado que la violencia familiar sea una de las (situaciones) que más se presenta; sin embargo, es importante mencionar que muchas de las usuarias que hemos atendido son de seguimiento y algunas, alrededor del 26 por ciento por semana, son de primera vez", detalló la funcionaria municipal.Enumeró que en 2022 se han atendido a mil 700 usuarias, de las cuales el 80 por ciento corresponden a mujeres que ya han sido atendidas desde hace tres o cuatro años atrás y el 20 por ciento a las de nueva atención."Estamos trabajando día con día en fomentar la cultura de la denuncia en todas las mujeres, que la violencia no es natural, no es algo normal y sobre todo no debemos permitirla y que sepan que el IMMX está para acompañarlas y que sepan que no están solas", expresó.