Integran Consejos distritales para próximas elecciones en Veracruz

Bajo intensas críticas de las representaciones de los partidos, quienes alegaron nexos partidistas, que se dejaron fuera perfiles con experiencia en procesos electorales anteriores y a otros con mayores calificaciones, la noche de este lunes fueron designados los 240 funcionarios que integrarán los 30 Consejos Distritales, a partir de este miércoles.



De esta manera, el pleno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) avaló los nombres de los 30 presidentes, 120 consejeros, 30 secretarios, 30 vocales de Organización Electoral y 30 vocales de Capacitación Electoral, que coadyuvarán en la organización de los comicios legislativos en sus respectivas demarcaciones.



El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Martínez Ruiz, fue el primero en hablar para señalar que las propuestas en todos los distritos no estaban siendo homologadas y conforme a lo establecido en la ley.



Se refirió a los Consejos Distritales de Tuxpan, Emiliano Zapata y Minatitlán, y respecto al primero afirmó que el presidente del de Tuxpan, así como dos consejerías, la secretaría, y las vocalías, se vinculaban con Acción Nacional, en particular con Agustín Bolaños.



En contraparte, aseguró que en otros distritos como Xalapa, “se integraron con profesionalismo”, de allí que exhortará a los consejeros a “abonar a darle certeza a la ciudadanía”.



Daniel de Jesús Rivera Reglín, del Partido Encuentro Solidario (PES), dijo que no apoyaban todas las propuestas, ya que manifestó que venían de una decisión unilateral y discrecional de los consejeros encargados de cada región del Estado, sin que los partidos pudieran conocer los análisis objetivos que emplearon para elegir a los funcionarios.



“No hay homogeneidad de los perfiles, las propuestas están sujetas a la manifestación o el entendimiento de cada uno de los consejeros, no decimos que sea ilegal, pero sí unilateral y discrecional”, reiteró.



El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gabriel Onésimo Obando, también rechazó las propuestas finalmente aprobadas, alegando la subjetividad con la que actuaron los integrantes del Consejo General, además criticó la supuesta “cerrazón” de algunos de ellos, que “rompen el trabajo que los demás pueden traer”.



“Ustedes son los principales defensores del eje rector de la norma electoral: certeza, objetividad, legalidad”, expuso y añadió que al igual que su homólogo verde ecologista, estaba en contra de la integración de los Consejos Distritales de Coatzacoalcos 1 y de Tuxpan.



José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, criticó la integración del Consejo Distrital de Emiliano Zapata, donde afirmó: “no nos terminan de convencer (…). Esperamos que la decisión que se haya tomado sea la mejor, somos corresponsales en la integración de estos consejos, no podía quedarme callado”.



Acotó que no tiene “plena certeza de qué va a pasar con ese consejo: “esperamos que las cosas caminen y caminen bien”.



Por otro lado, el consejero Roberto López Pérez destacó que el 56 % de las presidencias las ocuparán mujeres; mientras que en las consejerías tanto titulares como suplentes existe plena paridad, al elegir 60 hombres y 60 mujeres.



Seguidamente, la representante de Redes Sociales Progresistas (RSP), Claudia Bertha Ruiz Rosas, también cuestionó los perfiles designados en el Consejo Distrital de Tuxpan, alegando que hubo otro aspirante que obtuvo 96 puntos en su examen y realizó una “muy buena entrevista” y no fue elegido para presidirlo. “No fue justo y sobre todo no permitió que estuviera en un estatus de igualdad”, precisó.



Pero el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, afirmó que sí atendió las observaciones partidistas. Refirió que previo a la sesión de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral se hicieron los cambios pertinentes y quienes quedaron en las integraciones, fueron luego de realizar criterios objetivos.



Finalmente, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que no existe un sesgo en la designación de los integrantes de los órganos desconcentrados, aunque reconoció que es inevitable la subjetividad en la elección de los perfiles, “las entrevistas lamentablemente así son, subjetivas”.



Felicitó a los funcionarios elegidos, los llamó a hacer su trabajo de la mejor manera y “que no nos hagan quedar mal en nuestras apreciaciones”.