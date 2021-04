Intentó policía sustraer videos de seguridad en captura de Gregorio Gómez: PRD

El hecho de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz hayan sido señalados por empleados del negocio del precandidato a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio Gómez, al momento de intentar sustraer el disco duro que almacena el material de las cámaras de video vigilancia del lugar y que se dio a conocer en redes sociales, genera graves y evidentes sospechas, por lo que no se descarta que buscaran ocultar algún tipo de hecho violatorio de los derechos de Goyo e incluso hayan sembrado algún tipo de elemento para buscar inculparlo, denunció Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD.



“Denunciamos estos hechos porque además de no ser normales, confirman la perversidad con la que actúa el actual gobierno de Veracruz, quien no sabe más que hacer uso del garrote, la intimidación e incluso se atreve a crear supuestos culpables, cómo recién se denunció en el caso de Florisel Ríos, por lo que hacemos un llamado a las autoridades encargadas de la impartición de justicia para que se empeñen en cumplir con su deber”, detalló.



Cadena Martínez dijo que darán seguimiento a estos hechos irregulares y tomarán las medidas legales necesarias para asentar que probablemente se buscó ocultar evidencia del proceder de quienes se llevaron al empresario perredista.



Destacó que tanto la Dirección Nacional como las direcciones municipales de todo lo largo y ancho de la entidad le han expresado su respaldo para que no baje la guardia y se continúe denunciado los abusos e irregularidades que cometen.



“El llamado es a cerrar filas, a no temer al claro y evidente embate frontal del enemigo ante el temor de perder la próxima elección, ya que al arranque, al ver la realidad que confrontan de total rechazo ciudadano, se ve desesperado y recurre a cualquier acción que esté a su alcance para tratar de intimidar a sus opositores, pero no lo van a lograr; es momento de estar unidos, cerrar filas con más fuerza que antes porque están espantados y temerosos de la fuerza que hay en el PRD y en el bloque opositor”, finalizó.