Invasiones de predios en Xalapa no paran por contingencia

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, señaló que los casos de predios invadidos en la ciudad no se detienen y en lo que va de la pandemia, llevan atendidas dos denuncias.



“Una irregularidad notoria en la ciudad, es el crecimiento y es algo que el Ayuntamiento ha estado muy pendiente particularmente el área de Desarrollo Urbano para frenar las invasiones en espacios públicos. En estos días, en el tiempo que va de la pandemia, hemos atendido por lo menos dos".



Detalló que se trata del caso de la colonia Las Margaritas y el de la antigua estación de ferrocarriles.



“En la colonia Margaritas donde se intentó ocupar una serie de espacios de particulares, ya hay denuncias y otro en un área propiedad de Ferrocarilles que otro grupo de particulares se intentó apropiar de ese espacio. Es una constante lucha para ordenar el crecimiento regularlo".



Referente a las empresas que ofrecen unidades habitacionales, pidió que estas entreguen las viviendas que en realidad ofrecen, pues hay caso muy conocidos como el de las casas Homex que resultó un fraude.



"Queremos lanzar una invitación a quienes ofertan unidades habitacionales con servicios, con ciertas características lo hagan de manera ordenada. Toda vez que en el ayuntamiento se reciben constantes quejas de ciudadanos que adquirieron una propiedad, una casa o un departamento y a la hora de querer disfrutar, pues resulta que no se les están cumpliendo".



Comentó que son varios fraccionamientos sin municipalizar, como Las Fuentes, que en esta, no se cuentan con todos los servicios; Joyas de Xalapa y Las Palomas.