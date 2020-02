Inversionistas prefieren su dinero fuera de México con la 4T

Durante 2019, los mexicanos con activos financieros fuera del país duplicaron sus depósitos en instituciones extranjeras, al pasar de 8 mil 132 millones de dólares registrados en 2018, a 16 mil 10 millones.



De acuerdo con datos del Banco de México (BANXICO), dichos activos son los más altos desde 2016 cuando se contabilizaron casi 25 mil millones de dólares.



En el reporte de la balanza de pagos de 2019 se señala que tan sólo en el cuarto trimestre de ese año salieron del país 2 mil 514 millones de dólares frente a los 733 millones de igual periodo de 2018.



La información del banco central muestra que en todo el año pasado no se observó ningún retorno de capitales, como sucedió entre julio y septiembre de 2018, con 2 mil 378 millones de dólares, es decir, tras el resultado de las elecciones presidenciales, en las que resultó triunfador el actual gobierno de la Cuarta Transformación.



Los activos registrados pueden ser depósitos en instituciones, monedas o créditos a proveedores.



LA INCERTIDUMBRE



“Es por la incertidumbre que están creciendo los activos de mexicanos en el exterior”, afirmó la directora General de la organización México ¿Cómo Vamos?, Valeria Moy.



Lo que lleva a alguien a tener depósitos en el exterior es porque se sienten más seguros fuera, dijo.



“Hay cuestiones que para cada familia, persona o empresa hablan de la confianza en el desempeño de los años siguientes que están llevando a muchos a hacer depósitos en el exterior”, matizó.



Como no tienen la certeza de lo que sucederá aquí, se cubren y llevan su dinero a un lugar más seguro o de menor riesgo como Estados Unidos o Europa, explicó.



Ello pese a que en México el premio a inversionistas es alto comparado con otros mercados, apuntó.



“Es porque no hay certidumbre sobre la situación económica del país o a que se teme una depreciación del tipo de cambio”.



Destacó que entre los activos considerados refugios seguros para inversionistas están el dólar y el oro.



Valeria Moy indicó que lo que se está viendo es que los capitales se cobijan en estos activos.



Refirió que todos estos datos se dieron a conocer ayer en el reporte de la balanza de pagos, que da cuenta de las entradas y salidas de capital como inversión extranjera directa y de cartera.



Señaló que durante 2019 en dicho registro se observó cuándo hubo menores entradas de capitales a los mercados respecto a 2018.



“Sí hubo entradas, por supuesto, es normal, porque México es una economía muy importante. Pero durante el año pasado fueron menos comparadas con 2018”, dijo.



Y por otro lado, comentó que la inversión de las empresas mexicanas en el exterior se incrementó, lo que refleja que los nacionales ven un mejor panorama allá afuera.



El director de Bursamétrica, Ernesto O´Farril, dijo que en 2019 la economía sufrió diversos choques internos y externos, lo que le pegó a la confianza de inversionistas.



Comentó que en la parte de errores y omisiones, en los que no se tiene identificado el origen de los capitales o bien lo que no cuadra en la balanza, se reportaron 8 mil 814 millones de dólares frente a los 9 mil 923 millones.



Mientras que los depósitos de extranjeros en México llegaron a 154 millones de dólares durante 2019 frente a 175 millones de 2018.



Al cuarto trimestre de 2019, tenían 863 millones de dólares en el país frente a los 133 millones que sacaron en igual periodo de 2018.