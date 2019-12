El delegado regional de Programas Sociales, Adrián González Naveda, admitió que en el municipio de Xico han tenido que investigar a fondo al actuar de las distintas áreas del Ayuntamiento sobre el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro debido a las quejas de la ciudadanía.



“En Xico es donde hemos tenido que investigar más a fondo, se han hecho revisiones sobre el actuar de las distintas áreas de los planes de capacitación, de personas de afuera que se les hace excesivo y que no les queda claro el número de jóvenes, pero no ha habido quejas de jóvenes ni tutores, pero se han hecho las revisiones ante la observación de cualquier ciudadano”, explicó.



Entrevistado, dijo que hay inquietud de la gente por el número de beneficiarios que tiene el Ayuntamiento en sus distintas áreas; sin embargo, aclaró que estos se encuentran en distintos rubros, lo cual es permitido por el programa.



“No es lo que quieran, es un número determinado de jóvenes por área, no están inscritos solo al Ayuntamiento, se inscriben otros a la Dirección de Gobierno, a distintas áreas, y sí existen límites de cuantos puede tener un tutor, dependiendo de las actividades que tiene el municipio, una sola unidad administrativa no puede tener más de cien tratándose de órganos de gobierno, pero se dividen por departamentos”, abundó.



Dijo desconocer si el Ayuntamiento tiene 300 jóvenes a su cargo, tal como lo aseguró un regidor; sin embargo, precisó que ya se hicieron supervisiones administrativas y ya se encuentra en evaluación para ver si se mantiene en su calidad de tutor el siguiente año.



“No tengo el dato exacto de cuantos jóvenes son, creo que 300 son muchos, Xico tiene una cantidad de jóvenes adscritos y se han hecho supervisiones administrativas para ver si se están cumpliendo los planes de capacitación y está en evaluación si el municipio puede mantenerse en su calidad de tutor para el próximo año.



Irregularidades graves no se han detectado, simplemente ha sido pedir que se apeguen al plan, se ha entrevistado a los jóvenes por separado, y se hizo la supervisión que pide el programa y se enviaron los resultados a la Secretaria del Trabajo, nosotros estamos atentos que ellos determinen si amerita alguna sanción administrativa o si pueden seguir manteniéndose como tutores el próximo año”, concluyó.