Investigan supuesto mercado negro que comerciaría artículos robados, en Xalapa

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Francisco Felipe Villa Campa, dio a conocer que la policía cibernética está trabajando para dar con los delincuentes que ofertan mercancía robada o trabajos falsos a través de redes sociales.



Indicó que existen lagunas jurídicas en el área de seguridad, en las cuales se deberían resguardar los intereses de los ciudadanos como adquirir productos que no sean robados o ser víctimas de fraude.



“Existen algunas lagunas jurídicas que hoy día tenemos la apertura y nos están escuchando en algunas instancias legislativas y estamos planteando nosotros como áreas de seguridad dónde las encontramos. Una de ellas es en las redes digitales”.



El funcionario señaló que un posible espacio donde se están ofreciendo algunos artículos de dudosa procedencia, es “Mercado negro Xalapa”.



“Mercado negro Xalapa es una red que está ofertando determinados servicios que en algún momento nosotros vemos que no están regulados o pueden ser constitutivos de algún delito. En ese sentido existen lagunas en ese amplio espacio y tenemos que atender. Afortunadamente la policía cibernética está puntualizando y es donde estamos checando para realizar detenciones o en algún momento desactivar los espacios que están cometiendo delitos directamente al patrimonio de los ciudadanos o se traten de fraudes o extorsiones disfrazadas de trabajos”.



Aunque dijo que no han recibido reportes de usuarios víctimas de extorsión o fraude en redes sociales, si les han hecho énfasis en averiguar más sobre esta página.



“Sólo nos han reportado la página de Mercado negro Xalapa, es una página cerrada, tengo entendido que la policía cibernética está trabajando al respecto. Nosotros estamos apostando a la denuncia y a la prevención”, concluyó.