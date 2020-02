Investigarán a policías de Veracruz por agresiones contra periodistas, en Isla

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que ya se abrió una investigación para determinar si policías agredieron a periodistas durante los eventos en Ciudad Isla el pasado martes, donde un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles dejó al menos 20 detenidos.



Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le instruyó que analizara e investigara el tema a fondo.



“Decirle a Julián Santín, Brigido López, Cesar Estrada, Edna Lopez, Alberto Carmona y a Sergio Herrera, que son los reporteros que cubrieron el evento, que cuentan con todo nuestro apoyo”, dijo Gutierrez Maldonado.



Al respecto, dijo que el Gobierno del Estado reconoce la labor y el difícil trabajo que realizan los comunicadores, aunque a veces “la pasión les gana y por sacar la mejor nota o la mejor foto, a veces arriesgan hasta la vida y siento que no es necesario”.



Y es que a decir del Secretario de Seguridad, el sólo hecho de salir a cubrir un evento de esa magnitud ya es de reconocerse, por lo que aplaudió la entrega de los reporteros que cubrieron estos hechos.



De igual modo, dejó en claro que por indicaciones del mandatario estatal, se le instruyó que abriera una carpeta de investigación para checar los protocolos y cómo actuaron los policías.



No obstante, dejó en claro que todos los elementos policiacos tienen la orden de cuidar la integridad tanto de los periodistas como de la ciudadanía en general, sobre todo cuando se encuentran en un fuego cruzado, como fue el caso de Isla.



Ante ello, solicitó a los periodistas sentirse seguros de que se llevará a cabo una investigación seria al respecto.



“Si los elementos actuaron mal se les castigará”, enfatizó Hugo Gutierrez al destacar que gracias a la labor de los comunicadores se pone en alto las labores que se realizan en las diversas dependencias y por el contrario, la presencia del periodista “molesta” cuando algo se está haciendo mal.



“Pero cuando el policía está haciendo las cosas como debe de ser (el periodista) es un aliado para nosotros”, dijo.



Al cuestionarle sobre el video que circuló en medios de comunicación y redes sociales, donde se observa a un elemento de la Fuerza Civil agrediendo a un reportero que hacía una transmisión en vivo, Hugo Gutiérrez reiteró que indagarán si actuó para resguardar la integridad del reportero o si fue una agresión directa.



Sobre este tema, invitó al reportero inmiscuido en estos hechos, a dar su declaración y acercarse a SSP, donde recibirá todo el apoyo.



“Para ver si fue parte de salvaguardar su integridad, entendiendo que el policía pudo haber tenido la adrenalina muy alta o fue parte de una agresión, queremos que eso quede muy claro (...) ya que en esos momentos vemos en el vídeo que se encontraba el fuego cruzado”, finalizó al destacar que en estos casos lo primero es responder por la vida de los periodistas que se encuentran en el lugar de los hechos y cuidar que puedan hacer su labor con seguridad.