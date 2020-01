Invidentes y débiles visuales critican que AMLO los deje sin apoyos

La presencia del delegado federal en Orizaba, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue aprovechada por integrantes de la asociación civil “Mira por Mí”, quienes le expresaron su inconformidad por la forma en que funciona el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.



Iván Cortés Gómez, representante de esta agrupación integrada por invidentes y débiles visuales, mencionó que durante la etapa de censo se hizo acudir a todas las personas haciéndoles creer que recibirían un apoyo, pero finalmente este se otorgó solamente hasta los de 29 años, cuando la promesa en campaña había sido otra.



Además, acusó que en la oficina de programas federales hay una desorganización y los trabajadores les hacían dar vueltas hasta que 8 meses después les dijeron a varios de ellos que sus registros habían desaparecido del sistema y se tenían que volver a censar.



A ello, el Delegado federal le mencionó que ese sector nunca antes había sido considerado para un programa de apoyo, por lo que por primera vez había menores y adultos jóvenes que estaban recibiendo una ayuda y si no se otorgada a la población discapacitada en general era por falta de recursos.



Por su parte, Cortés Gómez reiteró que eso no fue lo que dijeron en campaña y no se explicaba cómo es que había adultos mayores que tenían pensión y además se les estaba otorgando una ayuda por parte del Gobierno federal, recurso que bien pudo aplicarse para otras personas con discapacidad.



Huerta Ladrón de Guevara reconoció al ciudadano que estaba en su derecho de inconformarse pero así lo habían decidido las autoridades federales, por lo que se retiró, mientras el representante de “Mira por Mí” criticó el que no se corrija el trabajo de la oficina local, pues hay personas que están en el rango de edad y siguen sin recibir su apoyo.