Invitan a aprender a elaborar pan de muerto, en Xalapa

La llegada de noviembre en Xalapa se siente desde mediados de octubre, en especial por la aparición del esperado pan de muerto en casi todas las panaderías de la ciudad.Para aquellos interesados en su elaboración tradicional, José Vicente Zayas Muñoz ofrecerá un curso intensivo que tendrá lugar los días viernes 22 y domingo 24 de octubre.El precio de este taller es de $500.00, cuya cifra considera todos los materiales necesarios, incluyendo un recetario y todo el pan que los usuarios decidan elaborar, que podrán llevarse a casa.“Mi intención es que todos los que se inscriban conozcan y aprendan a hacerlo en su casa. Esta tradición del Día de Muertos es la más icónica que nos queda en México. La más importante de nuestro país”, dijo José Vicente.Heredero de una tradición de panaderos, recuerda su infancia en torno de esta poderosa costumbre mexicana. “Yo de chamaco, creo que tenía ocho años, empecé a ayudar a mi papá. Más grande, también le entraba, un poco más grande, porque me gustaba ayudarlo”.“Siempre en esta fecha trabajamos juntos. Por eso yo quiero ahora hacerlo aquí, en ‘El Mesón del Poeta’, lo he hecho en otros lugares pero son espacios que no tenía la confianza pero aquí, con más confianza, quiero compartir esta receta que viene desde mis abuelos. Soy parte de la tercera generación dedicado a la panadería”.“Mis familiares me han compartido recetas. Incluso un tío me decía que antes revolvían el chocolate con el pan, recetas que ya no se usan actualmente. Son recetas que ya no se practican. La receta que usaré en el taller es una que mi padre compartió, de las tradicionales, de esas que usan mantequilla con huevos, para obtener un pan que dura hasta una semana y sin nada de conservadores”, concluyó.Para mayores informes, los interesados pueden acudir a “El Mesón del Poeta”, ubicado en la calle de Poeta Jesús Díaz 180, casi esquina con la avenida 20 de Noviembre. O bien llamar al teléfono 228 138 7473. El cupo es limitado.