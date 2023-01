Ir a la escuela sin comer, dejar estudios por trabajar: La realidad de niños en Veracruz

En comunidades de las faldas del Pico de Orizaba la realidad de pobreza y necesidad en las familias sigue siendo una constante, por ello a veces los niños tienen que dejar por periodos la escuela en un ciclo escolar, pues se van al corte de flor, café u otro producto.Un ejemplo claro es lo que sucede con los infantes de la escuela primaria general “Rodolfo Lozada Vallejo”, ubicada en una de las comunidades de La Perla, la cual tiene una matrícula de 105 menores de edad pero no todos son constantes al acudir a la institución."Por lo mismo de las características del contexto y la comunidad, son personas que viven en la pobreza; en las temporadas de corte de café, en el corte de flor que pasó en noviembre, por ejemplo, se van a veces hasta 20 días porque los infantes tienen que trabajar en esta actividad", expresó Maribel Osorio Palacios, directora de esta primaria.Los papás hablan con los maestros y estos últimos se encargan de organizarse y en un cuadernillo dejarles actividades para que el atraso sea menor.Añadió que es un gran porcentaje de menores que no acuden constantemente a la escuela por diversos factores, sin embargo dijo que los profesores van implementado estrategias para que no haya deserción."Queremos que los niños concluyan el ciclo escolar, pero nos topamos que algunos no regresan por falta de dinero en sus familias. Luchamos contra algo fuerte que ya está implementado, que es irse al campo ayudar", consideró.Otro problema que presentan los estudiantes es la desnutrición, la cual a veces no les permite desarrollarse como debieran y no rinden igual en sus estudios."Llegan sin desayunar, comen a la salida frituras con salsa valentina y pues eso no les nutre nada, aunque les encanta no es lo correcto".La profesora dijo que aquellos que concluyen la primaria difícilmente siguen la secundaria, pues consideran que haber terminado los seis años ya es suficiente, toda vez que la necesidad les llama a irse a trabajar al campo.A esta primaria acuden alumnos de comunidades como El Tejocote, Yerbabuena, Los Fresnos, Tuzantla.