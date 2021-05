Irresponsables, candidatos por eventos masivos en Xalapa; propician contagios: UC

En la Capital del Estado se incrementaron los contagios de COVID-19, derivado de los actos irresponsables e inconscientes de los candidatos Ricardo Ahued y David Velasco, por lo que se hace necesario que los órganos electorales los exhorten a respetar las medidas sanitarias que exige la pandemia.



Al referir lo anterior, el dirigente en funciones del partido Unidad Ciudadana, Francisco Toriz, recordó que hace unos días, la Secretaría de Salud informó que en Xalapa y Coatzacoalcos incrementó el número de contagios de COVID-19 debido a los eventos masivos y con aglomeraciones de personas.



“Resulta lamentable que por los recientes actos irresponsables e inconscientes, como la marcha convocada por el candidato Ricardo Ahued y eventos del priista David Velasco, los contagios de COVID-19 en la ciudad se hayan disparado, provocando que Xalapa regresara a semáforo naranja”, aseveró.



En este sentido, mencionó que desde el inicio de las campañas electorales se hizo el señalamiento de que, en una muestra de demencia, irresponsabilidad y coacción, Ricardo Ahued obligó a servidores públicos y otras personas, a quienes les dieron trato de acarreados, a marchar por Xalapa, exponiéndolos a que se contagiaran de COVID-19.



“Nosotros lo advertimos, que esos actos masivos de la vieja política, esas prácticas caducas, sólo ponen en riesgo a los xalapeños ante la pandemia que vivimos”, expuso.



Además, dejó en claro que no son suposiciones o señalamientos sin fundamento, ya que fue la propia Secretaría de Salud quien informó que Xalapa y Coatzacoalcos tuvieron que regresar a Semáforo Epidemiológico Naranja porque los contagios aumentaron debido a este tipo de actos irresponsables.



Francisco Toriz dijo que las disposiciones del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) son muy claras sobre las recomendaciones para el desarrollo de campañas que podrán seguir los partidos políticos y candidaturas independientes en el marco de la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19.



Al respecto, expresó que el OPLEV recomienda lo siguiente:



“Ante el contexto de pandemia, es responsabilidad de todas y todos los actores que se involucren en actos de campaña, observar las medidas de mitigación y prevención de contagios señaladas en este documento file:///C:/Users/parti/Downloads/OPLEV-CG160-2021.pdf y las dispuestas por las autoridades sanitarias. Privilegiando la salud, se permite el ejercicio responsable de los derechos político-electorales de la ciudadanía durante la etapa de campañas electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz”.



Por tanto, el dirigente lamentó que Ricardo Ahued, en su muestra de desesperación por no perder la contienda electoral, exponga la salud de muchas familias xalapeñas al riesgo de contraer COVID-19.



También resulta lamentable, dijo, que el candidato priista David Velasco Chedraui organice eventos masivos en colonias de Xalapa, con lo que demuestra que no le interesa la salud de las xalapeñas y xalapeños, pues los expone al posible contagio del virus.



El líder del partido Unidad Ciudadana asentó que en Veracruz existen municipios con mayor riesgo de propagación del virus y son en estas ciudades donde las medidas de prevención por parte de los candidatos deben ser con un compromiso real por la salud de los ciudadanos; sin embargo, refirió que ante la omisión de algunos candidatos, los órganos electorales deberían de actuar.



“Hago un llamado consciente al OPLE y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que exhorten a los candidatos a respetar las medidas sanitarias y de sana distancia y no expongan a un grave riesgo a la población en eventos masivos”.



A decir de Francisco Toriz, Unidad Ciudadana siempre ha sido respetuoso de las disposiciones sanitarias por la pandemia, “incluso como partido hemos realizado diversas acciones para mitigar la pandemia e informar sobre las medidas sanitarias que se deben adoptar”.



Para finalizar, el dirigente de UC exhortó a la ciudadanía xalapeña y del Estado a salir a votar con las medidas sanitarias adecuadas.



“Salgamos a votar libremente este 6 de junio y digamos no al abstencionismo y no al clientelismo. Votemos por los candidatos del Partido Unidad Ciudadana a las presidencias municipales y diputaciones locales para tener buenos y mejores gobiernos municipales y leyes que traigan beneficios para todos. ¡Hagamos que suceda!”