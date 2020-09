IVAI se opone a que Congreso transparente comprobantes de estudios de Diputado

Los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Magda Zayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga, se opusieron a que el Congreso del Estado entregue a un particular los comprobantes de estudios académicos de un diputado.



Ambos comisionados votaron en contra de la resolución propuesta por la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, en el sentido de que, si bien es cierto que tener estudios académicos no es un requisito para ocupar una curul en el Congreso del Estado, sí es una cuestión de transparencia mostrarlo.



Durante la sesión virtual del Pleno del IVAI, se desahogó el expediente de queja 903/2019 presentado por un particular que se inconformó por la negativa del Congreso del Estado de entregar la información solicitada.



En su propuesta, Rodríguez Lagunes manifestó que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) fijó un criterio en el sentido de que los estudios superiores no son requisito para ocupar un cargo público, si el servidor público se ostenta con un grado académico debe demostrarlo y transparentar la información.



Incluso, dijo que la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado transparentó la síntesis curricular del legislador, en consecuencia, debería acogerse a dicho criterio emitido por el INAI.



No obstante, Zayas Muñoz y Corona Lizárraga votaron en contra del proyecto al argumentar que el grado académico no es un requisito para ser diputado y por ello, el Congreso del Estado no está obligado a proporcionar esa información.



Al no aprobarse el proyecto, se tendrá que hacer un nuevo estudio y elaborarse otra resolución distinta a la que propuso Rodríguez Lagunes.