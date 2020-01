IVAI todavía espera recursos pendientes de años pasados

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) continúa haciendo gestiones para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) realice la radicación de los recursos presupuestales pendientes por ministrar, correspondientes a los Ejercicios 2016 y 2017.



Cabe recordar que en 2016, de agosto a noviembre, quedaron pendientes 912 mil 299 pesos y en 2017, de septiembre a noviembre, un millón 222 mil 186 pesos, esto por gasto corriente.



En cuanto a faltantes de nómina, en 2017, de septiembre a noviembre, el pendiente es por 7 millones 461 mil 135 pesos; por un total de 9 millones 595 mil 620 pesos.



Lo anterior, lo explicó el comisionado presidente, José Rubén Mendoza Hernández, al comparecer ante el Congreso del Estado.



“El Instituto solicitó compensar recursos pendientes de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz contra los adeudos que el órgano garante tiene del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal, más el correspondiente Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, de los meses de septiembre a noviembre del Ejercicio 2017”.



Resultados



En cuanto a los resultados del organismo en 2019, indicó que de los 329 entes públicos obligados a constituir su Comité de Transparencia, sólo el 87 por ciento cumplió con dicha obligación.



Según el directorio de servidores públicos, consultas por la remuneración bruta y neta; informes; actas, acuerdos y resoluciones; en el caso de los municipios, Ley de Ingresos y presupuesto de egresos, fueron los temas más consultados.



En cuanto a incumplimientos con el derecho de acceso a la información, los Ayuntamientos fueron los sujetos obligados más denunciados, con el 28 por ciento; seguidos de las entidades paraestatales, con 24 por ciento; y los organismos autónomos con el 20 por ciento.



Además, Mendoza Hernández indicó que en 2019 fueron resueltas 170 denuncias y 760 quedaron pendientes de resolver.



En 2019, se impusieron 271 amonestaciones públicas, 42 por ciento menos que el año anterior, pero se dio paso a la imposición de multas, siendo una sanción mayor a las ordenadas.



Luego de los requerimientos realizados por el IVAI en 2018, se sancionó a 27 sujetos obligados con amonestación pública por incumplimiento en generar y remitir sus avisos de privacidad; y a 23 por no remitir su informe anual en materia de datos personales



Durante 2019, la sociedad utilizó su derecho presentando 36 mil 383 solicitudes de información más que en 2018, por Infomex y PNT.



“En 2019, se presentaron ante el IVAI un total de 6 mil 671 solicitudes de acceso a la información pública, esto es, 4 veces lo recibido en 2018, donde se tuvieron mil 637”.



Las áreas administrativas que poseían información de la que tuvo mayor interés la sociedad fueron la Dirección de Administración y Finanzas con un total de 2 mil 146 solicitudes, lo que representan el 28 por ciento; y la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana con mil 842 solicitudes, esto es, 24 por ciento.



"El IVAI recibió 14 solicitudes de derechos ARCO. Todas fueron respondidas en los términos que marca la Ley. Tras ser atendidas, los peticionarios no han interpuesto recurso de revisión".



Archivos



En 2019, se incrementó el cumplimiento en cada una de las diversas obligaciones en materia de archivos. En 2018, 22 sujetos obligados las atendieron en su totalidad y en 2019, lo hicieron 32.



“298 no cumplieron el año anterior, mientras que en este año disminuyó a 265 los que están en incumplimiento”.



Sin embargo, esto significa que el 66 por ciento, de los 400 sujetos obligados, no han cumplido con este requisito.



El comisionado detalló que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es el sujeto obligado en contra del cual se interpusieron más recursos de revisión durante 2019.



De los 20 mil 105 asuntos recibidos, el 85 por ciento fueron por inconformidad con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 9 por ciento por la falta de respuesta a su solicitud y en el 6 por ciento restante el inconforme manifestó posteriormente estar satisfecho con la respuesta.



En cuanto a los recursos de revisión, le sigue a la CEAPP el propio IVAI con 2 mil 124 recursos; la CEDH con 2 mil 78; el TEJAV con 2 mil 17; el OPLE con mil 967 y el ORFIS con mil 406.



En cuanto a las acciones coercitivas, se determinó instar a servidores públicos en 491 expedientes, en 157 se ordenó dar vista al contralor interno del ente obligado, en 32 se impuso apercibimiento y en 2 se dio vista al Cabildo.