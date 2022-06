Jesús Carranza no ocupa a MORENA; es un tema judicial: Ramírez Zepeta

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es respetuoso de los procesos legales que se han iniciado en contra de candidatos o funcionarios, incluso de los emanados de su propio partido, expresó el delegado con funciones de presidente en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, al señalar que hace unos días acudió a Jesús Carranza a entregar la constancia al único regidor que tienen en ese municipio, con lo que dejaron en claro que aceptan la victoria del Partido del Trabajo (PT) ahí.“Acabo de ir hace cuatro días a entregar la constancia al único regidor que va a tener MORENA en Jesús Carranza. Eso es muestra de que nosotros estamos conscientes de que no vamos a gobernar ahí”, expresó durante entrevista.Esteban Ramírez dijo que en estos momentos, en su partido están preocupados y ocupados por los trabajos que vienen y por ayudar a sus alcaldesas y alcaldes.“El tema de Jesús Carranza es un tema judicial y legal donde no tenemos nada que ver (…) si nosotros no supiéramos ser demócratas no habría ido a entregar la constancia a nuestro Regidor; entonces nosotros entendemos que es un trabajo judicial y son las instancias correspondientes y judiciales quienes lo tienen que resolver; si lo quieren politizar, no somos nosotros”, asentó Esteban Ramírez.Y es que, familiares de Pasiano “N”, alcalde electo de Jesús Carranza, acusan que MORENA utiliza todo el aparato de gobierno e incluso las instancias legales para no permitir que el petista gobierne en esa demarcación.Al respecto, Esteban Ramírez, definió que los tribunales, la Fiscalía y el gobierno emanado de MORENA son entes totalmente diferentes, “entonces que no quiera confundir la hermana de quien lleva el proceso, que no quiera confundir a la ciudadanía; nosotros no estamos metidos en el proceso legal, no tenemos por qué meternos. Los morenistas estamos ocupados en otras cosas, no nos estamos fijando en lo que pasa en Jesús Carranza”, sostuvo.De igual modo, planteó que si en MORENA no tuvieran la madurez política necesaria, no habrían acudido a entregar la constancia al único Regidor que tendrán en Jesús Carranza, donde el PT tendrá dos regidores, la sindicatura y la presidencia.¿Aceptan que ganó el PT en Jesús Carranza?, se le cuestionó al líder morenista Esteban Ramírez.“Sí, nosotros no metimos recurso ni nada, nosotros ya dejamos en paz eso, los procesos legales ya terminaron su curso y no vamos a opinar al respecto”, insistió.De este modo, el morenista aseveró que están ocupados vigilando los más de 120 municipios que ganaron en la pasada elección, ya que están obligados a hacer un buen trabajo en todas esas demarcaciones.Para finalizar, dijo que en MORENA son respetuosos de la ley por tratarse de un partido demócrata pero si alguien infringe la ley o comete alguna falta, tiene que pagarla.“Recordarás que he opinado sobre otras investigaciones, donde incluso los electos de nuestro movimiento han sido investigados y nosotros hemos sido claros, en que la debe que la pague, no vamos a encubrir a nadie y si alguien incurre en un delito lo tiene que pagar, aunque sea de nuestro partido”, finalizó.Pasiano “N”, alcalde electo de Jesús Carranza, ganó la elección extraordinaria desde prisión, donde se encuentra acusado por ultrajes a la autoridad, detenido en octubre de 2021 y sin que su situación se resuelva hasta el momento, a pesar de que ese delito ya fue derogado en febrero de este año, por lo que los familiares aseguran que se trata de un preso político.No obstante, el líder morenista en Veracruz, Esteban Ramírez, dejó en claro que aceptaron la victoria del PT y el tema es judicial, por lo que ellos ya están ocupados en sus temas partidistas y no en lo que pasa en el municipio de Jesús Carranza.