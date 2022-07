Johanna Gabriela no quiere regresar a casa; su familia acusa que Fiscalía la retiene

Johanna Gabriela, menor de 17 años que fue reportada desaparecida en Nautla, actualmente se encuentra bajo resguardo del DIF Estatal.Familiares confirmaron que la adolescente sigue fichada en la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), no obstante que está plenamente localizada.Además, explicaron que ella podría permanecer en instalaciones del DIF Estatal hasta que cumpla 18 años el próximo noviembre, debido a que acusó haber padecido violencia en su hogar.La ausencia de la adolescente fue reportada el pasado 9 de junio 77 y el 23 de junio sus conocidos se manifestaron para señalar que se encontraba con un profesor de nombre Kepler “N”, a quien denunciaron por pederastia y abuso sexual.El docente labora en las secundarias “Sor Juana Inés de la Cruz” y “Pensador Mexicano”, en Nautla. Aunque la familia de la adolescente lo relacionó con casos de acoso sexual, ella negó las acusaciones.Johanna Gabriela difundió un video a redes sociales en el que explicó que se encontraba con una amiga y rechazó haber sido víctima del profesor, a quien refiere como su “expatrón”.Yanin Jiménez Carreto confirmó que la fiscal séptima de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en Xalapa, Yesenia Zavaleta Méndez, optó por poner a su hija bajo resguardo.La fiscal argumentó que Johanna Gabriela reportó haber padecido violencia familiar y por ello, pese a estar localizada, no será regresada a su hogar.“Me tuve que ver con la Fiscal, ella me dice que no me puede entregar a mi hija; que la va a tener retenida por 3 meses.“Posteriormente serán 2 meses más, hasta cumplir los 18 años, debido a que la niña cuando llegó ahí levantó un acta”, dijo la mujer.En opinión de Yanin Jiménez Carreto y de su abogado, la Fiscal Séptima viola los derechos de la menor, quien debería ser devuelta al entorno familiar.“¿Por qué si la niña, cuando le hablamos y estaba en el DIF Estatal, ella nos comenta que quiere regresar con su mamá a su casa, la Fiscal quiere tenerla forzosamente 3 meses?”, cuestionó la madre.El 14 de junio de 2022 la joven difundió un video afirmando que las acusaciones por abuso sexual y pederastia en contra del docente Kepler “N” son falsas.“Como forma de presionarme para que yo regresara a la casa me dijo que si no volvía ella iba a meter en problemas a mi expatrón, ya que según ella yo tenía una relación y que, aunque no fuese cierto, ella lo acusaría (…).“Manifiesto que nada de lo que dice ella es verdad, lo que manifesté ante la Fiscalía y ante el Procurador de la Defensa del Menor; yo creo que ella sigue empeñada en perjudicar”, dijo.