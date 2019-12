Gabriela Molina es una joven de 24 años que participará en Miss Veracruz 2019, representando al municipio de Nanchital con una particularidad, tiene "Amelia Bilateral" de nacimiento, es decir, no tiene brazos.



Aunque es oriunda de Coatzacoalcos, las ganas por participar en este certamen de belleza no las perdió aunque la plaza de este puerto ya estaba ocupada.



A pesar de que el Gobierno Municipal de Nanchital no quiso apoyarla consintiendo la representación del municipio, otros grupos sociales aplaudieron su fortaleza y ganas y están dándole respaldo.



Gabriela comenzó en el modelaje hace apenas unos meses, cuando una diseñadora la invitó a una pasarela y de ahí le han llovido invitaciones para seguir rompiendo estereotipos y encajar en áreas donde personas con discapacidades no eran tomadas en cuenta.



Aunque participar en Miss Veracruz 2019 es un reto muy fuerte y la mantiene con nerviosismo, dice estar preparándose cada día para poder ofrecer lo mejor de sí, tan es así que está yendo al gimnasio, a tomar clases de baile y demás disciplinas para poder participar en cada una de las categorías que le demandarán en la fase eliminatoria que se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa, del 27 de enero al 2 de febrero.



Si Gabriela llega a pasar esa ronda, podría estar entre las finalistas que lleguen a la etapa de Miss México.



Esta joven acaba de concluir la universidad y como cualquier persona convencional escribe, come y realiza sus actividades cotidianas de forma normal con la ayuda de sus pies.



Ahora, espera contar con el apoyo de la sociedad para lograr este sueño, ser aceptada y formar una carrera en el modelaje.



