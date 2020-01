Jóvenes se sienten atraídos por la delincuencia como opción de vida, alertan

La violencia que le está tocando vivir a la nueva generación es más fuerte, agresiva y cruel que ha llevado a los niños y jóvenes a ver una opción de vida el ser delincuentes, indicó Eduardo Carreón Muñoz, integrante del Consejo Nacional de Líderes por La Paz y del Corporativo de Inteligencia EDUCA.



Indicó que a través de diversos foros se ha percatado del sentir de esta nueva generación. En este sentido, acotó que en la zona norte y sur del Estado, en específico en un encuentro en Pánuco donde participaron 200 infantes, alrededor de seis expresaron querer ser delincuentes.



En tanto en la zona centro de la entidad algunos de los menores de edad de entre 6 y 9 externan que sufren depresión.



Incluso, citó, que un menor se suicidó porque escribió una carta similar a lo que hizo un infante en un capítulo de la serie "La Rosa de Guadalupe", el cual en su escrito pedía a la virgen para que le ayudara a que sus papás no se separaran, pero en el caso real no hubo quien lo salvara y murió.



Acotó que lo que consumen niños y jóvenes a través de las redes sociales, televisión y series, les está impactando en gran medida su visión sobre la violencia.



"A nosotros nos acalambraba los fenómenos violentos, pero la actual generación está creciendo con esto como una realidad día a día. En un encuentro que tuvimos una señorita a micrófono abierto dijo que la violaba el papá de su papá, otro dijo que era violado por su profesor. Vivimos en una generación completamente aislada debido a las redes sociales y, a la era digital y no solo a los contenidos que se suben a esta sino específicamente a la manera en que se interpreta".



Apuntó que no se puede aspirar a un mundo que tenga igualdad si se tiene violencia en el seno del hogar, si siguen habiendo niños que viven vacíos, que tienen como nana a la tableta, a la televisión.



"Si seguimos teniendo los bombardeos como los de las series actuales es que no vamos a avanzar. Pero esto sí se puede corregir, así como hay un niño que quiere ser delincuente otros dos dicen que quieren ser maestros".