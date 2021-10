Juan Manuel Diez es un “delincuente”; elección por Orizaba se anulará: MORENA

El partido MORENA informó que ya acudió ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para demandar que se anule la elección por la Alcaldía de Orizaba que ganó Juan Manuel Diez Francos, de PRI-PAN-PRD y de ser necesario irían a la Sala Superior.En rueda de prensa, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, aseguró que esta elección se va a anular, por lo que sería nombrado un Concejo Municipal y la elección extraordinaria sería en marzo; en enero se haría la convocatoria, en febrero precampañas y en marzo 15 días de campaña.De igual forma, recordó que Diez Francos ya fue sancionado por el Tribunal Electoral de Veracruz por actos anticipados de campaña y su nombre ya aparece en un catálogo de personas que han infringido la ley en materia electoral.Destacó que tras las resoluciones del recurso de inconformidad y del proceso especial sancionador, acudieron a la Sala Regional del Tribunal Electoral. Además, señaló al alcalde electo como un “delincuente” que tuvo de cómplice al actual Presidente Municipal."Queremos señalar que es un delincuente el que este momento según tribunales va ganando la contienda. En la facultad de derecho me enseñaron que quien comete un delito es delincuente y quien lo ayuda es cómplice. Aquí el delincuente es Juan Manuel Diez y sus cómplices gente como Igor Rojí".Añadió que tienen elementos jurídicos para que se anule la elección y es necesario que las autoridades emitan sentencias que sean justas. Y es que destacó que hay elementos determinantes para que caiga la elección luego de que Diez Francos inició campaña antes y promocionó su imagen por mucho tiempo."Esta semana solicitamos la audiencia de alegatos ante la Sala Regional para que los magistrados escuchen de viva voz lo que les damos a conocer este día como los actos anticipados de campaña, el uso de muchos recursos como su televisora y más. Juan Manuel Diez Francos es un mentiroso y es un corrupto", dijo.Asimismo, afirmó que el alcalde Igor Rojí desvío de recursos municipales para la campaña de Diez. "Vamos a iniciar también la investigación".Apuntó que aún y con la diferencia de votos que hubo entre Juan Manuel Diez y su cercano contrincante, Victor Castelán, la elección sería anulada."En la Sala Regional presentamos el recurso de revisión constitucional y presentamos un juicio electoral por el procedimiento especial sancionador, porque no es que no estemos de acuerdo con la sanción que se le da a este procedimiento pero sí quisiéramos una sanción elevada; queremos un correctivo severo".Finalmente, dijo que para la próxima elección que pudiera convocarse en marzo y sería extraordinaria, Diez Francos ya no podría participar porque ya está sancionado pero Víctor Castelán sí.