Jubilados del ingenio “El Carmen”, en Ixtaczoquitlán, demandan pagos

Trabajadores jubilados del ingenio “El Carmen”, en Ixtaczoquitlán, se manifestaron este martes por la falta de pagos de su bono de previsión social, del cual les adeudan ya tres meses, además de 12 pagos del apoyo de jubilación.Señalaron por la jubilación sería alrededor de cinco millones de pesos y tres millones más por el bono de previsión social para los de nuevo reglamento, pero también está pendiente la prima de antigüedad que no les han pagado a 120 jubilados del régimen anterior, las cuales varían de 50 mil a 100 mil pesos cada una.“Algunos van a cobrar 50, otros van a cobrar 100. Varía esto, pero nos deben 12 pagos de jubilación y tres meses del Bono de Previsión Social”, remarcaron.Comentaron que la protesta fue únicamente de jubilados, pues los activos estaban trabajando con normalidad, pero si no les pagan van a protestar.Señalaron que este mismo día se tendría junta con el comité, aunque desconocían qué se iba a tratar, aunque los obligaron a que entraran a la empresa y esperan que no les digan que van a darles un pago y después lo demás.Mencionaron que actualmente hay 50 mil toneladas de azúcar en bodega y no quieren que salgan, por que si lo hacen, entonces menos les van a pagar.