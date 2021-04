Jubilados y pensionados del IMSS reclaman ahorros de cesantía y vejez

Trabajadores jubilados y pensionados y activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que les devuelvan los montos correspondientes a la cesantía y vejez, pues por la jurisprudencia 185/2008 desde el 2015 no les permite cobrar ese recurso.



Al respecto, Elizabeth Jácome Rogel, comisionada coordinadora del Enlace Nacional de la Unión Nacional de la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social (UNCIMSS), refirió que ese ahorro que ahí se tiene “es nuestro, que nos descontaron quincena a quincena, mismo que se fue ahorrando para llegado el momento de la jubilación poder recuperarlo”.



Sin embargo, dijo, ahora el Gobierno Federal con esta jurisprudencia se ha quedado con ese dinero “que nos pertenece como trabajadores”, por lo que estamos pidiendo que el titular del Ejecutivo Federal “voltee a vernos, nos dé la cara y nos devuelva lo que es nuestro. No estamos pidiendo que nos regale nada, sino que nos devuelva lo que es nuestro”, añadió.



En conferencia de prensa, la representante de esta organización en esta Capital dijo que a nivel nacional son 80 mil, mientras que a nivel de Delegación Veracruz Norte suman 11 282 los jubilados y pensionados del IMSS afectados por esta situación, por lo que consideraron injusto la aplicación de esta jurisprudencia en su contra.



Acompañada de varios integrantes del comité delegacional Veracruz Norte del UNCIMSS, señaló que con esta jurisprudencia, que fue resuelta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal puede quedarse con ese dinero, supuestamente a la hora de cumplir 60 años les seguirán pagando la cesantía.



“Eso es mentira, porque si somos trabajadores del IMSS, estamos jubilados, no pensionados, contrario a lo que sucede con Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Teléfonos de México, tienen su jubilación por parte de la empresa y aparte cuando les llega la cesantía el IMSS les da una pensión también, a nosotros no y somos los que más aportamos, los que estamos en pandemia atendiendo a la gente, a la población, arriesgando a nuestra vida y nuestra familia; todavía nos quieren quitar nuestro dinero”, cuestionó.



Señaló que suman más de 23 mil millones de pesos los que se tienen que pagar a nivel nacional por este concepto a los trabajadores y que se está quedando el Gobierno Federal y repartido entre todos nosotros son cantidades irrisorios pero en lo personal es mucho, por eso la lucha que se realiza, lo que ahorramos y que en este momento nos están dejando sin nada.



Destacó que desde que la Corte resolvió esta jurisprudencia, la UNCIMSS emprendió una lucha para revertirla, se ha realizado mesas de trabajo pero el único que puede revertirla es el Presidente de la República, “por ello le pedimos que voltee a vernos, porque es el único que tiene la facultad para derogar está jurisprudencia”.



Finalmente, dio a conocer que se está en espera de dos mesas de diálogo y de acuerdo con la respuesta que se les dé, se tomarán las decisiones a seguir, advirtiendo por último que podrían emitir un voto de castigo a los candidatos del partido en el poder.