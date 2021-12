Jubilados y Pensionados del ISSSTE exigen pago de adeudos dejados por Duarte

De nueva cuenta, agremiados a la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (AJUPIV) se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir al Ejecutivo el pago de los 6 millones 591 mil 706 pesos que adeudan a 29 extrabajadores del magisterio, desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.El presidente de esta asociación, Procopio Francisco Montoya López, indicó que desde hace tres años vienen reclamando la liquidación de este pasivo con los exprofesores federalizados, sin que sea atendido su reclamo por parte del Gobierno de la Entidad.Detalló que este monto que les deben se divide en 6 millones 267 mil pesos por concepto de pagos pendientes por seguros de vida y riesgos de trabajo; 252 mil 283.33 pesos por concepto de pagos pendientes por prestaciones laborales; y 72 mil 501.33 pesos por concepto de omisión de pagos al FOVISSSTE de los conceptos de Seguro de Ahorro para el Retiro, SAR y de Vivienda.Acompañado por parte de sus compañeros afectados, quienes expusieron lonas y cartulinas con la exigencia, además de entregar una carta abierta al Gobernador, manifestó que esperan que Cuitláhuac García Jiménez los escuche y dé solución a la problemática."Que nos escuche porque tiene tiempo que estamos y estamos y no nos hace caso. Nuestra manifestación es por adeudos desde el 2013 hasta el 2016, porque en el 2017 ya empezaron a pagar, contrataron aseguradoras y fue otra cuestión la que estuvo con el gobernador ése (Miguel Ángel Yunes Linares)", comentó.Montoya López aseveró que aunque le han girado oficios al Mandatario estatal y supuestamente desde la Ciudad de México le han pedido que los atienda, ello no ha ocurrido; sino que siempre los recibe personal de la Dirección de Política Regional, quien no les soluciona la falta del pago."Estos adeudos no son del ISSSTE, ni de las aseguradoras, son con las Secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Educación de Veracruz (SEV), que dejaron de pagar a los compañeros que se habían jubilado y tenían derecho a todas estas prestaciones al jubilarse", cuestionó.El líder de la AJUPIV indicó que algunos agremiados ya fallecieron y sus familiares no han podido cobrar los seguros institucionales."Queremos que el Gobernador nos reciba y nos dé oportunidad de explicarle, él ya ha escuchado, sabe de qué se trata, tiene los oficios y todo pero no nos recibe", reiteró.