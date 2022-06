Juez enfrentará consecuencias si no libera a José Manuel “N”

Abogados afirmaron que si el juez del Poder Judicial del Estado, Francisco Reyes Contreras, desacata al Primer Tribunal Colegiado y no libera a José Manuel “N”, podría ser inhabilitado. Subrayan que no hay forma en que la Fiscalía pueda impugnar el fallo.El abogado y delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, explicó que el juez de distrito debe notificar al juez de control el resolutivo del Tribunal y la autoridad jurisdiccional tendrá hasta 3 días hábiles para hacerlo efectivo.“Desacatar una sentencia de amparo es destitución y cárcel; ya no tienen para dónde hacerse”, refirió.Hay que recordar que José Manuel “N” se encuentra con prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Coatepec, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Remigio “René” Tovar en 2021, entonces candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.Sin embargo, el Juez federal decimoséptimo de distrito en Veracruz consideró insuficientes todas las pruebas circunstanciales presentadas por la Fiscalía General en contra el político y académico veracruzano, ordenando que quede en libertad.La Fiscalía, así como los propios familiares de Remigio Tovar impugnaron el amparo concedido, pero los reclamos fueron desestimados por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado.Por su parte, el abogado Jorge Reyes Peralta, quien forma parte de la defensa de José Manuel “N” y es su amigo, señaló que el efecto de una confirmación del colegiado es libertad inmediata de parte del juez de control que lleva el caso.“Ya no hay de otra. Ya son todas las impugnaciones y eso me da gusto”, expresó.Precisó que, si bien la sentencia es de inmediata libertad, conforme el trámite correspondiente, el Tribunal Colegiado enviará el engrose del expediente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito y este emitirá la resolución al juez de control de Pacho Viejo, penal donde está recluido el exsecretario técnico del Senado.Posteriormente, sostuvo, el juez local tendrá 3 días para para llamar a audiencia y decretar su libertad: “El tema es que tiene tres días y a como está, creo que lo van a llevar al límite para cumplir”, indicó.Los abogados recordaron que a la fecha es el único proceso penal que tiene la Fiscalía en contra de José Manuel “N”, por ello sólo falta que se cumpla el trámite para que salga libre.