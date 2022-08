Juez recrimina a fiscales por "no estar preparados" en audiencia de Murillo Karam

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, arremetió en la audiencia inicial del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, contra los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes recriminó no llegar "preparados" para la diligencia de imputación de este sábado.Ante las constantes pifias de los fiscales, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, el juez Fuerte Tapia estalló y amagó con dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden al presentar la imputación formal contra el exgobernador de Hidalgo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.Y es que desde el inicio de la audiencia, los representantes de la FGR evidenciaron poco conocimiento de la carpeta de investigación y de proceso del nuevo sistema de justicia penal."Hay un desorden, no vienen debidamente preparados", estalló Fuerte Tapia cuando no uno de los fiscales no expresó debidamente la modalidad de los delitos imputados a Murillo Karam.Y añadió: "A la siguiente voy a requerir a sus superiores jerárquicos".Incluso, al momento que la fiscal Lidia Bustamante exponía fue interrumpida de manera tajante por el juez de Control por falta de claridad en su explicación, a lo que ella justificó: "Una disculpa no venía preparada, con todos los tomos".La fiscal agregó que no estaba con ellos su homóloga Paola Berenice Reyes Sánchez, quien sí se sabía la carpeta de investigación del caso.Reyes Sánchez, quien se encontraba en el área del público de la sala 2 de audiencias, tuvo que entrar en sustitución del fiscal Sergio Navarro con autorización del Juez.Tras más de una hora en la presentación de la imputación, el juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia tuvo que declarar un receso, debido a que el imputado Jesús Murillo Karam se sintió mal, pues, dijo, "no he desayunado".