Jueza del duartismo acusa campaña en su contra; desmiente detención

Al señalar que es falso que un juez federal haya ordenado su detención, la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez dijo que dicha información es pagada por la persona que quiere afectarla.Y es que, en días pasados, algunos medios de comunicación informaron que tras una solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenada por un juez de distrito, la jueza había sido detenida.Sin embargo, Sosa Jiménez precisó que se encuentra trabajando sin problema alguno en el distrito judicial de Veracruz, donde apenas el domingo pasado dictó auto de vinculación a proceso contra Yesenia “N”, acusada del multihomicidio suscitado a principios de julio en Boca del Río.“Obviamente es falsa esa información, considero es pagada por la persona que me quiere afectar. Si existe o no un procedimiento en el fuero federal se atenderá, pero no es motivo de una detención.“Será cuestión de que un juzgador insista en caso de que exista algún tipo de procedimiento penal en mi contra, pues fue en el ejercicio de la administración de justicia”, detalló.La jueza insistió que la acusación en su contra “es parte del bagaje” propio de su encomienda, reiterando que se encuentra tranquila y desempeñando sus funciones.“Esas notas amarillistas evidentemente son falsas, en caso de existir alguna carpeta de investigación, se atenderá”, acotó.Agregó que, si bien la administración pasada del Tribunal Superior de Justicia emprendió actos de acoso laboral en su contra, al pretender enviarla hasta Ozuluama a impartir justicia, actualmente las cosas se han normalizado.“La cuestión de género se está garantizando en el caso particular”, reiteró.