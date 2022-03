El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares se promovieron convenios entre municipios con la empresa de luminarias NL Technologies, mediante un esquema de Asociaciones Pública Privadas (APP), “muy de moda en la época neoliberal”, por lo que se sospecha que hay exfuncionarios yunistas implicados en este tema, incluso el actual senador panista Julen Rementeria, exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.Al mandatario estatal se le cuestionó sobre la petición que le hizo el presidente de la República , Andrés Manuel López Obrador, para que apoye a los municipios que quedaron endeudados con este tipo de contratos, a lo que resaltó que ya se está actuando al respecto.Y es que acusó que esta empresa no sólo no cumplió con la instalación de luminarias, sino que dejaron a los Ayuntamientos endeudados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por falta de pago del servicio de energía eléctrica.“Resulta que ni en Poza Rica ni en Tuxpan, por mencionar nada más dos, pusieron las luminarias y encima no pagaron la luz”, explicó al agregar que por ello su gobierno ha intervenido estableciendo una mesa de negociación con las autoridades municipales, con el apoyo del Congreso del Estado y el Poder Judicial.“Vamos a ayudar a municipios con asesoría legal para apoyar a la sociedad que paga impuestos, pues con estos se pagan las deudas heredadas”, garantizó, al avalar la solicitud del Presidente para acordar la manera de disminuir la carga financiera de los Ayuntamientos locales.Los municipios de Poza Rica y Tuxpan y los que así lo requieran, dijo, reciben asesoría jurídica del Gobierno del Estado para revertir los convenios promovidos en el bienio anterior para que una empresa privada prestara el servicio de alumbrado público.