Justicia en línea urge y Poder Judicial sólo la posterga, critican abogados

Luego de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez, asegurara que a más tardar en marzo del 2021 se implementaría el sistema de juicios en línea, el Colegio de Abogados y Juristas de Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Medellín, urgió en que se instaure lo antes posible.



Y es que advirtieron que los dos juzgados digitales que ya operan no son suficientes para abatir el rezago generado por la pandemia.



El representante de los abogados, Ricardo Morales Carrasco, comentó que es desafortunado que el Poder Judicial postergue la justicia en línea si ya tiene la capacidad para implementarla.



"Creo los problemas, las necesidades, apremios y los reclamos de justicia son hoy, no son hasta marzo del próximo año, me parece triste esas declaraciones, porque el Poder Judicial de Veracruz se supone que ya cuenta con la infraestructura y capacidad, la profesionalización y los grupos de abogados estamos ya preparados para enfrentar la justicia en línea", dijo.



Afirmó que los juzgados virtuales que ya operan en el Estado han funcionado satisfactoriamente, mientras que en los juzgados físicos sólo se permiten 8 audiencias por día.



Morales Carrasco, afirmó que de aplicarse los juicios en línea, se podrían tener un número mayor de audiencias, lo que pudo ocurrir desde antes de la pandemia.



"Hay juzgados digitales que ya funcionan en la ciudad de Xalapa y en Veracruz y ya podemos empezar a maximizar la competencia de los juicios de manera virtual. Están funcionando bien, ha sido una grata experiencia los juicios virtuales, no están funcionando para cuestiones contenciosas, sino para mero trámite, pero lo que he visto es satisfactorio, rápido el proceso, muy ágil, transparente e igualitario".



Asimismo, sobre la reapertura de Juzgados, criticó que la administración de justicia "se abrió, pero como que no se abrió" debido a que actualmente se requieren solicitar citas para consultar expedientes, los atienden por ventanilla y se limita el número de las audiencias.