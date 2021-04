Justicia para Montse: No pararemos hasta dar con Marlon, advierte familia

De manera pacífica, con lágrimas y gritos de dolor, amigos, familia y activistas se movilizaron la tarde de este viernes para exigir justicia para Montse, joven universitaria de Boca del Río que fue asesinada a golpes, presuntamente por su novio.



Primero en la Plaza “Veleros” de Alvarado y luego en el asta del bulevar Manuel Ávila Camacho, demandaron a las autoridades dar con Marlon “N”, a quien acusan de haber dado muerte a la joven, recriminando además que su familia ayudara a esconderlo.



La joven de 20 años falleció este viernes a causa de sus heridas tras permanecer 6 días en un hospital.



El tío de Montse, Luis Bendimes, fue el encargado de dirigir un mensaje a Marlon "N" y a su familia: no descansarán hasta encontrarlo para que pague por el asesinato.



En la Plaza de la Riviera Veracruzana, aunque los locales se habían protegido con tablas por miedo a la protesta, pues en el sitio se encuentra un local de la familia del presunto feminicida, la manifestación fue en calma. En los demás negocios incluso colocaron carteles de apoyo y clamando justicia.



“No vamos a parar hasta que aparezca y vamos a ir a cada uno de sus negocios", advirtió el tío de la joven.



Laura, una amiga cercana de la estudiante de Ingeniería Civil demandó a los padres de Marlon que lo entreguen.



Asimismo, en la Plaza de la Soberanía, otro grupo de ciudadanos y colectivas feministas también protestaron para exigir justicia.



Con veladoras y al pie de la "antimonumenta", se plantaron para gritar: "¡Montse no murió, Marlon la mató”.



Colocaron una bandera morada en el asta y exigieron que el feminicidio no quede impune.



