Juzgados de Veracruz deben prepararse para ser abarrotados: Abogados

El próximo 17 de agosto podrían reabrirse las ciudades judiciales de la entidad tras 5 meses de inactividad debido a la pandemia del COVID-19, señaló el presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín.Tras la notificación que recibieron del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, señaló que es necesario que las instalaciones se adapten para atender las medidas sanitarias y evitar que sean foco de brote de casos del nuevo Coronavirus."Los 21 distritos judiciales, las Ciudades Judiciales están construidas todas de cristal y dentro del protocolo hablan que debe haber ventilación, estas construcciones están encerradas y tiene aire acondicionado y puede existir lo que está pasando en la Ciudad de México en el sentido de que hay aglomeración de abogados y la ciudadanía para consultar expedientes que están parados por la pandemia", dijo.Pozos Marín advirtió que había un gran rezago previo a la suspensión de actividades, por lo cual habría saturación de los abogados y ciudadanía que quiera dar seguimiento a sus casos."La suplica es que de manera inmediata se realicen las modificaciones a las Ciudades Judiciales con la finalidad de que no ocurra contagio masivo para los abogados y al personal y se evite una posible brote".Como otros abogados de la entidad, Pozos Marín lamentó que el Poder Judicial del Estado no invierta en la actualización de las plataformas digitales para que se lleven a cabo audiencias a distancia.Agregó que en otras áreas de la administración pública ya se utilizan los medios electrónicos para operar pero en el caso de la impartición de justicia, Veracruz está rezagado."Que se usa una plataforma para digitalizar las audiencias en un momento se puede solucionar esta situación. No se ha adquirido la plataforma donde los 21 distritos judiciales se puedan adherir y llevar a cabo estas audiencias, el Poder Judicial de Veracruz sigue en retroceso cuando en años anteriores Veracruz era el primer lugar a la vanguardia y hoy en día pareciera que vamos más lento", concluyó.