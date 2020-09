Juzgados de Veracruz reabrieron entre confusión, rezagos y largas filas

Con largas filas de personas intentando mantener la sana distancia, reabrieron los juzgados de la Ciudad Judicial en Veracruz, después de 6 meses de estar cerrados De acuerdo con los abogados, hay confusión por la forma en que estarán operando, además, advirtieron un rezago importante que no podrán abatir si sólo les permiten 20 minutos para la revisión de los expedientes."No muy claro, esperemos que en los siguientes días se normalice, vengo a promover asuntos rezagados, fue mucho 6 meses, esperemos que se pongan las pilas los empleados y se saquen los asuntos, no vemos claro. Nos dijeron que debemos usar cubrebocas, gel y la distancia que aquí no se guarda, no es posible", dijo el abogado Francisco Ramos."Es difícil porque no estábamos acostumbrados a este tipo de medidas, debemos protegernos sobre todo porque no se guarda la distancia, el cubrebocas y cuando haya que consultar expedientes usar guantes", explicó el presidente del Foro de Licenciados en Derecho, Especialistas y Maestros en Derecho, Vicente Pozos Marín.Además, afirmaron que las citas que deben solicitarse para revisión de expedientes y presentar denuncias están agotadas y hay disponibilidad hasta los próximos 20 días.Según el protocolo, el tiempo asignado para cada abogado es de 20 minutos, aunque algunos deben revisar expedientes de hasta 100 hojas."Este tipo de citas con la finalidad de que se nos permita ingresar a la Ciudad Judicial y consultar expedientes con un término nada más de 20 minutos por cada expediente, se vuelve difícil porque hay despachos con diferentes números de expedientes y 20 minutos para 10 expedientes es complicado porque hay expedientes con más de 10 hojas o varios tomos y sí preocupa este tipo de situaciones", dijo Pozos Marín.Por lo pronto, el horario en que estarán operando en la ciudad de Veracruz de 8:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.