Karla, primera mujer “trans” del Estado con credencial del INE con nombre y género femeninos

Karla Grijalva,se convirtió en la primera mujer transexual en Veracruz en obtener su credencial del Instituto Nacional Electoral con nombre y sexo femenino, esto tras dos años de que inició un proceso mediante juicios de amparo que obligó al Registro Civil de Veracruz a modificar sus datos para posteriormente hacer el trámite ante el INE.



Desde el 2018, la exaspirante a ser Reina del Carnaval de Veracruz inició todo el proceso para modificar su identidad luego que le negaran el registro por no ser mujer de nacimiento y fue este viernes que le entregaron su credencial para votar.



"Fui a tramitar el INE para cambiar el sexo porque aparecía mi nombre como mujer pero el sexo aparecía como hombre, no concordaba y no había lógica", explicó.



Recordó que promovió el amparo ante Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello logró modificar su identidad en su acta de nacimiento, el cual fue el primer paso para ahora ya tener todos sus documentos con nombre y sexo de mujer.



"Por lo que me dijo el del INE y en el Registro Civil, estoy haciendo el primer trámite en el Estado, ya hay muchas compañeras que lo tienen porque se han ido a la Ciudad de México y han hecho corrección de datos, que fue lo que se hizo conmigo, una corrección de género pero han tenido que hacerlo en otros Estados".



El INE –explicó– no permitía tomarse la foto como mujer pues debía coincidir con el sexo registrado en documentos, por lo cual al mostrar su identificación no coincidía con su apariencia, esto le trajo conflictos en diferentes trámites.



"Muchas veces tuve el problema que me decían que mostrara la identificación y al mostrarla era así de que si era usted la persona y trabas porque los datos no coinciden con la apariencia", dijo.



Ahora con su acta de nacimiento y su credencial del INE -señaló- ya no hay ninguna limitación para ser Reina del Carnaval y de darse la oportunidad, pudiera contender nuevamente, aunque reconoció que tras la última experiencia con el Comité Organizador no tiene intenciones claras.