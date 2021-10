Kínder de Xalapa no regresa a clases presenciales por remodelación inconclusa

Padres de familia y alumnos del Jardín de Niños “Genoveva Cortés”, ubicado en el circuito Quetzalcóatl de la colonia Moctezuma, se manifestaron este lunes 11 de octubre en la Plaza Lerdo debido a que la obra de rehabilitación que se realizaba en el plantel se encuentra detenida desde el 15 de agosto.Adair Aguirre Acalte, uno de los inconformes, señaló que debido a esta situación no se han podido llevar a cabo clases presenciales, pese a que los padres de los 86 estudiantes están de acuerdo con ello.“Hay una obra que está inconclusa, que está en obra negra y por tal motivo ningún niño ha asistido a la fecha al kínder presencialmente. Es una obra en general, lo que era rehabilitación de sanitarios por completo, barda perimetral, mantenimiento a puertas”, expresó Aguirre Acalte.Añadió que desde junio, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) firmó un contrato con una constructora para llevar a cabo este proyecto pero según él, ante la falta de pago, la empresa cesó las actividades.“La constructora obviamente dejó la obra inconclusa, que a la fecha ni siquiera tenemos una taza de baño, un mingitorio, o un lavabo para que un niño pueda hacer sus necesidades principales. Desde el 15 de agosto la constructora dejó parada su obra”, precisó.El padre de familia añadió que las autoridades del preescolar enviaron tres oficios a la SEV, sin que recibieran respuesta; posteriormente, los demás padres de familia también lo hicieron y tampoco fueron atendidos. Por tales razones decidieron manifestarse en la sede de la dependencia el 20 de septiembre, donde fueron recibidos por su titular Zenyazen Roberto Escobar García.“Él nos prometió, nos juró, que esa misma semana la constructora nuevamente iba a ir, lo cual no sucedió, nada más fueron a presentarse y decir que sí iban a volver, lo cual no pasó. Entonces por eso venimos a solicitarle el apoyo al Gobernador para que intervenga en esta situación, ya que el Secretario de Educación no supo cómo hacerlo”.Finalmente, recordó que se deben garantizar los derechos humanos de los niños, por ello decidieron que también estuvieran presentes en la manifestación de este lunes.“Si no le hacen caso a los estudiantes, honestamente –para mí– siento que no hay derechos humanos para un niño (…) El personal administrativo nos dice que a la fecha ya no les contestan los mensajes (en la SEV). Entonces no nos queda más opción que venir aquí con los niños, a ver si nos hacen caso”, concluyó.