Kobe Bryant habría fallecido en un accidente de helicóptero a los 41 años de edad, luego de que accidentada la aeronave en la que viajaba, según informó el portal TMZ Sports.



El helicóptero habría sufrido un desperfecto y posteriormente se incendió en Calabasas, California. Las cinco personas que iban a bordo entre ellas el ex astro de los Lakers, según el sitio, fallecieron en el lugar.



Entre los fallecidos aparentemente no se encontraba ninguno más de sus familiares. Bryant estaba casado y tiene cuatro hijas, incluida una recién nacida.



Bryant acostumbraba viajar en helicóptero. Incluso, durante su etapa activa, se trasladaba por ese medio desde su residencia hasta el lugar de entrenamiento de los Lakers o el mismo Stapples Centre, donde juegan los angelinos como locales.



Hasta el momento, los Lakers no han dado una confirmación del deceso o noticias sobre el accidente.