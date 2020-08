La confianza de los clientes, fundamental para superar la pandemia

En efecto, tal y como lo expresa la consultora Deloitte México, generar confianza y dar seguridad a los clientes, será fundamental para superar la pandemia del COVID-19 que ha afectado a todos los sectores económicos de nuestro país.Bruno Martínez Torres, dueño y gerente de Hamburguesas Fox, un local con 29 años de tradición en Xalapa, ubicado en Sayago 179, considera que la crisis económica generada por esta enfermedad sí le ha afectado, pero ha salido adelante gracias al plus que ofrece desde hace muchos años, el servicio a domicilio, acompañado de la atención personalizada y la calidad, que le ha permitido tener una cartera de clientes cautivos.—Hay estudios que señalan que para salir delante de esta crisis es la confianza de la gente. ¿Eso lo tienes ganado?“Sí, por supuesto. Confío mucho en mis clientes, confío en mis productos, en mi empresa, en mis empleados y mis clientes confían en mí. Toda mi cartera de clientes la tengo personalizada. Cada vez que me habla alguien yo sé quién es, de qué calle me habla y qué persona es, eso yo lo sé, porque tengo esa atención directa con mis clientes”, indica.Pendiente en el local de Sayago 179 y atendiendo el teléfono 2287 775788, para los pedidos, Bruno Martínez Torres, dice que ha sido muy difícil superar este fenómeno mundial, “pero gracias a nuestro servicio a domicilio, que tiene más de 20 años, es que hemos podido salir adelante”.Además, añade, en cuanto se empezaron a sentir los efectos de la pandemia, “acudimos a la publicidad de boca en boca, de redes sociales, de grupos de difusión de WhatsApp y todo esto ha dado muy buenos resultado. Los clientes no me han fallado”.“Considero que tengo este servicio plus de domicilio, que tiene algunos extras y a la gente le gusta, lo busca, lo prefiere. La atención siempre es de mi parte, personalizada, yo soy el que contesta y por ese es el plus, no puedo dejar tantito mi negocio, que se caiga, en esta situación.El dueño de Hamburguesas Fox insiste: “Yo le voy mucho al servicio a domicilio, porque antes, si tenía 90 por ciento de clientes en el comedor ahora nada más tengo el 10 o menos y con eso no podría vivir”.—¿Esta parte es la que te ha permitido superar la crisis de la pandemia?“Sí, esa parte y gracias a Dios hemos salido avante. En diciembre cumplimos 29 años de servicio, de calidad, de confianza. Aquí estamos. En los últimos 4 años hemos decidido descansar un día a la semana, a partir de que Fox cumplió 25, pero antes, Fox no cerró sus puertas ningún día del año, ni en navidad, año nuevo, día del trabajo, día de nada, nunca cerró”.“Es un trayecto que fue pesado pero que está dando resultados. Hay veces, con el corto horario que tengo y días de descanso, aún siguen hablando, la gente sigue respondiendo”.Bruno expresa también que se ha venido acomodando a la nueva normalidad, tomando todas las medidas, para que el cliente se sienta seguro en el local.“A la entrada tengo el tapete sanitizante, la jerga, el gel. Hay entrada y salida. Las mesas solo tienen un servilletero. Ahora, cada vez que te sientas te pongo el salero, la mostaza, la cátsup, las rajas, las salsas, todo sanitizado, para que la gente tenga la confianza de que está todo limpio. A tu llegada la mesa está limpiada con solvente que usamos aquí y cuando se va el cliente también volvemos a limpiar todo, ponemos cucharas limpias, limpiamos el respaldo de la silla, para que no haya riesgo para mí, para ti ni para nadie”.—¿No le has tenido miedo a la crisis del COVID?“Sí le he tenido miedo, sí me ha pegado, pero creo que la he sabido combatir, gracias a Dios estoy saliendo con mis gastos. Antes éramos cinco en esta plantilla laboral y ahora somos tres, pero vamos adelante, con proyectos que han jalado bien, porque tengo el apoyo de mis clientes”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund