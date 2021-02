La familia Mancha Alarcón también libra acusaciones ante Tribunal Electoral

El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha; su hermano y virtual candidato panista a dicho Ayuntamiento por el Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesus Mancha Alarcón y la diputada local, Montserrat Ortega Ruiz, libraron las acusaciones hechas en su contra por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como por el supuesto desvío y mal uso de los recursos públicos.



Y es que este jueves, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desecharon la denuncia presentada por Claudia Cecilia Flores Carreón, que también involucraba al director de Tránsito Municipal, Miguel Cruz Ángeles y a María Elena Torres Castelán, panista de dicha demarcación.



La inconforme los acusó de violar los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y de neutralidad en materia de comunicación social gubernamental; así como en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.



Pero los integrantes del pleno jurisdiccional sostuvieron que no se acreditaba, ni siquiera de manera indiciaria, que los tinacos entregados por las organizaciones de la sociedad civil “Congregación Mariana Trinitaria”, “Fundación Pepe Mancha” y por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, se hubiesen adquirido con recursos públicos.



“Tampoco se acredita que en la entrega de tinacos hubiere participado personal del Ayuntamiento de Tuxpan, al tiempo que tampoco se probó que las camionetas que aparecen en las notas publicadas en los portales informativos hayan sido obtenidas de manera directa por los autores de la nota el día en que acaecieron los hechos que se denunciaron”, se expuso en la resolución.



Por lo que respecta a la supuesta violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social gubernamental, se determinó que ello no ocurrió porque los denunciados José de Jesús Mancha Alarcón, Hortencia Villalba Pérez y María Elena Torres Castelán no tenían la calidad de servidores públicos.



Asimismo, se expuso que las notas informativas que motivaron la interposición de la queja no hacen referencia al proceso electoral, ni un llamado expreso al voto, ni se realiza presentación alguna o apología en favor de algún partido político y/o candidatura.



Los togados determinaron que tampoco ocurrieron los presuntos actos anticipados de precampaña y campaña señalados por Claudia Cecilia Flores Carreón.