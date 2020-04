La gente entenderá el plan económico, los especialistas no: AMLO

Al reiterar que el país saldrá pronto del impacto económico que genera la pandemia del coronavirus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la sociedad mexicana entenderá de qué trata el plan económico para reactivar la económia, pero no lo especialistas, porque, señaló, están acostumbrados a recetas del periodo neoliberal, las cuales solo agravan la crisis.



“Vamos salir adelante, no nos va vencer el coronavirus. Dimos a conocer un plan ayer para reactivar pronto la economía para que todos los mexicanos lo conozcan, la gente si va a saber de lo que estoy hablando, los especialistas no, porque están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal ya dijimos que no se van a aplicar porque esas no resuelven el problema al contrario la agravan y solo profundizan la corrupción”.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal acusó que los especialistas están acostumbrados que se rescate a los de arriba, “que no se les cobren impuestos, a que aumente el precio de las gasolinas como era antes, a que no haya aumentos en los salarios, a a que se despida a trabajadores, etcétera”.



“Todo lo que se resume en decir que se apriete el cinturón el pueblo, “ni modo, es una crisis mundial y no hay más que hacer que sacrificarnos, ahora el gobierno se está apretando el cinturón, por eso algunos dicen donde está el plan para reactivar la economía, porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instauran la corrupción en México y eso no, fue muy claro”.



El mandatario señaló que justicia es darle más al que tiene menos tiene porque “no puede haber trato igual entre desiguales, no podemos estar pensando nada más en los de arriba y darle la espalda a los de abajo”.