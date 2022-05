La Iglesia Católica merece respeto: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió que se respete a la Iglesia Católica y sus actos litúrgicos, al ser cuestionado sobre el sentir de algunos católicos que aseguraron el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, simuló que bautizaba a alguien durante una fiesta popular en Misantla.El funcionario, cabe destacar, aclaró la situación y negó haber faltado el respeto a la Iglesia."Sólo vi el vídeo, no sabría el contexto pero da la impresión de que es una burla a nuestros valores católicos y cristianos. Cualquier persona merece respeto a su creencia, valores y la Iglesia Católica merecemos el respeto que se requiere", dijo.Añadió que cuando se habla de la libertad religiosa, no sólo es referencia a la libertad de culto, sino que implica todos los valores de dignidad, respeto, principios y también de los signos que expresan los valores internos de cada grupo religioso.Dijo que estos signos parten del espíritu de la persona y que es un derecho humano fundamental."En ese contexto, me parece que es por lo que vi, una burla a los valores y principios cristianos; por eso se pide respeto a todas las autoridades y máxime de quien tiene una responsabilidad en la organización de la aplicación de gobierno en una entidad federativa".