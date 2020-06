La justicia por propia mano no se justifica; se cometería otro crimen: Sacerdote

La justicia por propia mano no se puede justificar, porque quien actúa así puede cometer otra injusticia, expresó el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, luego de ser cuestionado en referencia a que en un municipio de la zona centro, un presunto asaltante fuera linchado por la población y al final ultimado a golpes.



"Es cierto que en diversas circunstancias la población puede manifestar el hartazgo, cansancio ante la pasividad de las autoridades para protegerlos y para establecer medidas de combate a la delincuencia, pero eso no va justificar la justicia por propia mano, porque quien así decide actuar puede cometer otra injusticia, pues puede haber una confusión, que se ejecute a un inocente, que se preste a una acusación falsa o condena desproporcionada".



Por eso dijo que no es bueno que las poblaciones actúen por propia mano, por eso están las autoridades y estas tienen que aplicar la ley. "Como población se debe exigir que las autoridades que tienen a cargo la seguridad social y de las comunidades que actúen e implementen estrategias para proteger a todas las personas y evitar la comisión de delitos".



En otro orden de ideas dijo que la exigencia de un alto a los casos de feminicidio y violencia, la cual hacen diversos grupos como hoy Marea Verde, forma parte del derecho que los ciudadanos tienen.



Añadió que la realidad de la violencia familiar y en este sentido en contra de las mujeres existe y que en confinamiento se agrava, puesto que la convivencia de 24 horas y los problemas que se tiene como económicos generan inseguridad, tensión.



"Hay violencia familiar contra los adultos mayores, contra los niños, mujeres, y el estado de confinamiento sí la puede agravar. Mientras algunos lo resuelven bien, hay otras personas por las diferentes circunstancias cometen violencia con toques dramáticos, por eso el exigir un alto a la violencia siempre será necesario para el desarrollo de nuestras comunidades".