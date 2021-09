La Ley debe proteger al más indefenso: Iglesia sobre despenalización del aborto

Tras el fallo de la Suprema Corte, que el martes pasado declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, la Iglesia Católica salió de nuevo en defensa de los concebidos pero no nacidos.



Y es que el fallo podría establecer un precedente, ya que podría llevar a la legalización del aborto en todo el país, advirtió el padre Humberto Arce Santiago, vocero de la Diócesis de Tuxpan.



En entrevista, el presbítero señaló que ninguna mujer debe verse obligada a tomar la dramática decisión de recurrir a la práctica del aborto, porque deja una profunda secuela de dolor, no solamente en el aspecto legal, sino en el aspecto psicológico, sociológico, ético y moral, tras lo cual es muy difícil que una persona logre tener una situación de vida normal, abundó.



Asimismo, subrayó que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta, sino que se trata de un problema social que se debe resolver de otra forma.



“La Iglesia como madre de todos los seres humanos, incluyendo a los ya concebidos pero aún no nacidos, debe de proteger por todos los medios lícitos su dignidad fundamental como creación de Dios y como hijos de Dios. Podría haber una ley, pero carecerá de una ética y de una moral.



“Lamentamos profundamente que, frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, y eso es lo que lamentamos a nivel de Iglesia y a nivel sociedad. La ley debe proteger al más indefenso, y aquí el más indefenso es el concebido no nacido”, concluyó.