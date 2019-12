La libertad religiosa es un derecho humano y no una concesión: Evangélicos 

La libertad religiosa es un derecho humano y no una concesión, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener esto claro, señaló el presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas en el Estado de Veracruz, Alfredo Luna Murillo.



Recordó que el miércoles pasado, en su conferencia mañanera, el mandatario comentó que no permitiría que se tocara el artículo 24 constitucional, pero no está haciendo ninguna concesión, pues la libertad religiosa es un derecho humano que además está garantizado por la Constitución.



Comentó que desde el Poder Ejecutivo, no se pueden dictar "doctrinas raras y extrañas acerca de la familia", como en el tema del matrimonio y otros, lo contrario implicaría vivir un régimen totalitario.



Recordó que el artículo 24 establece que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta.



Consideró que dicho artículo debería actualizarse de acuerdo con los tratados internacionales que México ha firmado, pues actualmente a los ministros de culto se les trata como ciudadanos de segunda, cuando deberían tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, por ejemplo, a ser votados.