La mayoría de ministros de la Corte son como abogados patronales, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) son abogados patronales y no representan al pueblo sino a las empresas.“Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos –hay ministros que tienen una dimensión social–; la mayoría –y esto pasa en todo el Poder Judicial– son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas”.“Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Esa es su concepción, esa es su mentalidad”, dijo.En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que con la decisión del Máximo Tribunal de eliminar la prohibición de 10 años para que los funcionarios puedan trabajar en la iniciativa privada tras dejar su cargo se avalaron conductas como las de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes al término de sus sexenios se fueron a trabajar con empresas beneficiadas en sus gobiernos.“Esto que hicieron es avalar la conducta de Zedillo, que privatizó los Ferrocarriles Nacionales y se fue a trabajar a la empresa a la que le entregaron los ferrocarriles. O lo de Felipe Calderón, que fue secretario de Energía, presidente de México y termina su mandato y se va a trabajar a Iberdrola, la empresa particular española más beneficiada del periodo neoliberal con contratos, con subsidios”.“Y ayer hablamos de casi todos los directores de PEMEX, funcionarios de la CFE, secretarios de Energía, funcionarios de Hacienda, terminando, en abierto conflicto de interés. Se fueron a trabajar en bancos, empresas a las que beneficiaron mientras ocupaban los cargos públicos”, fustigó.