La modelo R'Bonney Nola Gabriel de Estados Unidos se corona como Miss Universo 2023

La estadounidense R'Bonney Gabriel, de 28 años, edad límite para concursar, se coronó esta noche como la nueva Miss Universo, en una edición en que participaron representantes de 84 países.De ascendencia filipina y diseñadora de profesión, dijo en su oportunidad que en caso de poder hacer un cambio a las reglas, elevaría la edad permitida de las aspirantes al título."Mi cita favorita es 'si no es ahora, cuándo', las mujeres no somos definidas por la edad", respondió en su momento a una pregunta sorpresa.R'Bonney viene a suceder a Harnaaz Sandhu (2021), originaria de la India quien terminó su reinado como máxima exponente de belleza.La norteamericana, junto con las representantes de República Dominicana y Venezuela, quienes quedaron dentro de las tres finalistas, vivirán durante un año en Tailandia, de donde es Anne Jakrajutatip, la nueva dueña del concurso.Se ha dicho que para las tres jóvenes se tiene pensado un proyecto conjunto, pero hasta el momento no se ha revelado nada al respecto.La edición 2023 de Miss Universo, realizado en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orléans, EU, reunió a mujeres de 84 países, entre ellas la representante mexicana Irma Miranda, quien no accedió a la segunda fase del certamen.Hacia el final del evento se anunció que El Salvador, en Centroamérica, será sede del certamen 2024.