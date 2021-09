La OSX transmitirá concierto virtual, este miércoles

En mayo del 2018, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) realizó un concierto bajo la tutela del director israelí Noam Zur, cuya grabación se trasmitirá este miércoles 29 de septiembre a través de medios digitales como el Facebook oficial y su canal de YouTube (@OSXUV), en punto de las 20:30 hrs.El repertorio dará inicio con una composición del húngaro Ödön Partos, del que se escuchará el “Concertino para cuarteto de cuerdas”, pieza poco interpretada que cuenta con un muy interesante trasfondo. Dicho autor estudió en la academia de música “Franz Liszt” en Hungría, donde fue instruido en composición por el reconocido Zoltán Kodály. La versión de este miércoles contará con un arreglo del propio Noam Zur.Del estadounidense David Amram se escuchará el “Concierto para fagot”. Dicho autor se considera como una prodigiosa figura de la música americana y un consolidado compositor contemporáneo de occidente, quien residió en la Orquesta Filarmónica de Nueva York y, más adelante, dirigió sus propias obras con muchas orquestas de renombre por varias partes del mundo. Es también un consumado exponente del Jazz que ha colaborado con grandes figuras, como Charles Mingus y Thelonius Monk.Se continuará con “El cazador maldito”, obra que da nombre al evento de la OSX, cuya composición fue lograda por Cesar Franck en 1882 y que fue dada a conocer el 31 de marzo de 1883 en un estreno que no llegó a ser lo que hoy podríamos decir un éxito pero que así le pareció a su autor debido a la frialdad acostumbrada con la que eran acogidas por el público el resto de sus composiciones. “El cazador maldito” se basa en una vieja leyenda popular germánica que, debido a su permanencia en el tiempo, ha adquirido un carácter trascendental que hace posible apreciarla más intensamente.La noche cerrará con uno de los temas más icónicos de Disney, cuya musicalización despertará las sensaciones más nostálgicas de una infancia acompañada por Mickey Mouse con ropón rojo y sombrero azul. De Paul Dukas, sonará “El aprendiz de brujo”. Mediante una narración musical muy sensible, esta obra permite, con el sonido de cuerdas misteriosas, sumergirse en una atmósfera de hechicería y magia. A través de los sonidos se puede percibir al aprendiz y su búsqueda de magia, en un ambiente resonado por el fagot y las trompetas, para despertar en la imaginación una historia fantástica y agitada.Nacido en Israel en 1981, estudió en la Universidad de Tel Aviv, Alemania y Estados Unidos. Su repertorio incluye más de 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de varios estilos y períodos.Desde 2015 es director artístico del Festival Internacional de Ópera “Tino Pattiera” organizado por la Sinfónica de Dubrovnik (Croacia), de la que es también el principal director invitado.En 2018 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Salta. Fue director titular y adjunto de la Ópera y Orquesta Filarmónica de Heidelberg (2005-2007); asistente del maestro Pierre Boulez, así como asesor y director de la Orquesta Académica del Festival de Lucerna (2006-2008); director titular en el Aalto-Theater (Alemania, 2007-2010); y director titular y artístico adjunto de la Kammerphilharmonie Frankfurt (2011-2015).La OSX espera que pronto haya un reencuentro con su público en la monumental sala de conciertos Tlaqná. Sin embargo, por el momento considera importantes mantenerse resguardados pero ello no es un obstáculo para la música y las sensaciones que produce.